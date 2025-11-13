El SAS tendrá "antes de final de año" una nueva bolsa y convocará a final de noviembre 3.000 interinidades en Enfermería

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá "antes de final de año" una nueva bolsa de empleo y que alcanzará un acuerdo con las partes implicadas para fijar un nuevo sistema de baremación.
En respuesta a la diputada socialista Ángeles Ferriz, que ha exigido a Sanz que "restituya" las baremaciones que se han hecho y que han afectado especialmente a las enfermeras --cifran en 4.000 las profesionales de este colectivo "expulsadas" de la bolsa--, el consejero ha dado en el Pleno del Parlamento de Andalucía "buenas noticias".
En primer lugar, ha confirmado que antes de final de noviembre se convocarán 3.000 interinidades para Enfermería; se van a contratar 1.076 enfermeras más; y en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 se convocarán 2.558 plazas para este colectivo. "Gracias, señora Ferriz, por hacerme esta pregunta porque me permite dar buenas noticias", ha insistido Antonio Sanz.
La parlamentaria socialista ha acusado a la Junta de "falta de transparencia" en la bolsa de empleo y de "imponer una baremación" que ha supuesto una "pesadilla" para los profesionales por los "cambios" incluidos. "Le pido un poquito de humanidad y comprométase a restituir la baremación" que se hizo. "Cuiden a los que nos cuidan", ha sentenciado.