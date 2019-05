Satse afea al consejero de Salud su "gusto permanente por lo privado"

Publicado 20/05/2019 12:31:49 CET

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía, ha criticado el "gusto permanente" que, a su juicio, evidencia el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "por lo privado" en los cuatro meses que lleva en el cargo.

Así lo apunta el secretario general del Satse en Andalucía, José Sánchez, en una carta abierta dirigida al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y difundida este lunes, en la que evalúa la "hoja de ruta" que el titular de dicho departamento del Gobierno andaluz viene marcando desde su llegada al cargo, hace cuatro meses.

El representante de Satse indica que no le gusta "gran parte" de lo que viene escuchando al consejero de Salud y no comparte el "gusto permanente" que, a su juicio, evidencia Aguirre "por lo privado".

Así, desde Satse critican que el consejero "ha manifestado públicamente su plena disponibilidad a acudir a la sanidad privada para reducir las listas de espera, y ello sin poner previamente a pleno rendimiento la sanidad pública andaluza en su actividad quirúrgica, actividad de consultas externas, actividad de pruebas diagnósticas y sin haber dotado previamente de mayor eficiencia y capacidad resolutiva a nuestros hospitales y centros de salud con los medios y recursos necesarios".

Desde Satse consideran que "lo que se está produciendo en estos momentos en algunos hospitales de Andalucía para intentar reducir las listas de espera es más de lo mismo, cuyo efímero efecto positivo pasará mucho antes de lo que cree el consejero de Salud", si bien Aguirre "tendrá tras ello la coartada perfecta para derivar pacientes y recursos económicos a la sanidad privada, mientras nuestra sanidad pública languidece sin remedio", según el sindicato de enfermería.

El secretario general de Satse Andalucía afea también al consejero "referencias a privatizar la atención sociosanitaria, y nuevamente sin optimizar, mejorar ni apostar previamente por la sanidad pública para dar cobertura asistencial a las personas con problemas de salud que necesitan sobre todo cuidados de enfermería y que no requieren necesariamente ingreso en un hospital público de agudos, pero sí atención sociosanitaria desde lo público".

Desde el sindicato llaman la atención también sobre "la sorprendente prioridad que el consejero de Salud ha expresado en materia de personal", que pasa por "aumentar el sueldo unos 800 euros al mes a todos los médicos que trabajan en la pública y en la privada, mientras persisten recortes laborales y retributivos a miles de enfermeros, fisioterapeutas, matronas, auxiliares de enfermería, celadores, administrativos".

Desde Satse critican así que la "prioridad" del consejero sea "premiar económicamente a los médicos que tienen el privilegio de disponer de dos puestos de trabajo, sin entrar en los perversos y múltiples elementos negativos que conlleva que el mismo profesional que trabaja en la sanidad pública con enormes listas de espera sea también el que lo hace en la privada".

LO QUE LE "HUBIESE GUSTADO" A SATSE

A Satse le "hubiese gustado" escuchar al consejero "que Andalucía va a disponer de los recursos necesarios para dejar de ser la última de España en gasto sanitario por habitante, en dotación de camas por habitante, en ratio de enfermero por habitante, y también de fisioterapeutas y matronas", y también lamentan que no le han "escuchado decir que se compromete a devolver a los profesionales todo lo recortado con la excusa de la crisis, de la que en absoluto fueron responsables los profesionales de la sanidad pública".

"Tampoco le hemos escuchado expresar con firmeza su compromiso real con la atención sanitaria a pacientes crónicos y plirupatológicos desde la perspectiva de lo que realmente necesitan, prevención y cuidados, liderado todo ello por los enfermeros", según critica el representante de Satse, que lamenta que Aguirre "esté tan centrado en lo privado y tan poco en lo que realmente necesitan pacientes y profesionales".

Para el sindicato, el consejero "se equivoca si es que de verdad quiere mejorar y transformar en positivo el sistema sanitario público andaluz, más allá de un titular de prensa efímero para satisfacer determinados intereses y quién sabe si favores pendientes".

Para Satse, "si todo esto es el cambio que pretende impulsar y realizar en la sanidad pública andaluza, y estos son los elementos motivadores e ilusionantes que tiene que ofrecer a los profesionales de la sanidad pública, y éstas sus propuestas de mejora a pacientes y ciudadanos, quizás sea mejor que no toque nada, pues, de lo contrario, nuestra sanidad pública sufrirá y se empobrecerá más que nunca con las medidas que ha anunciado y que desde Satse no sólo no compartimos, sino que trabajaremos para que las mismas no dañen más a nuestra sanidad pública, a los pacientes y a los profesionales que la hacen posible cada día", según advierte José Sánchez en la conclusión de su misiva.