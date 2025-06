Satse se moviliza en Andalucía por el "recorte" del SAS a dos pagas extraordinarias a enfermeras y fisioterapeutas

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enfermeras y fisioterapeutas se han sumado este jueves a las concentraciones impulsadas por el Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía para manifestar "su indignación" por el "recorte salarial" que sufren en sus dos pagas extraordinarias y que "les supone cobrar unos 700 euros menos de media al año". Las concentraciones, que se han convocado de forma simultánea en todo el Estado, se han desarrollado en la comunidad andaluza en centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las ocho provincias.

En concreto, ante las puertas del los Hospitales Torrecárdenas (Almería), Puerta del Mar (Cádiz), Reina Sofía (Córdoba), Virgen de las Nieves (Granada), Riotinto (Huelva), Neurotraumatológico (Jaén), Virgen de la Victoria (Málaga) y Virgen Macarena (Sevilla), profesionales y delegados sindicales han coreado distintas proclamas como "de mi extra ni un euro", "Mi extra no se toca" o "es mi sueldo, es mi derecho", según ha informado Satse en una nota.

De esta forma, enfermeras y fisioterapeutas han visibilizado su "profundo rechazo a una discriminatoria y perjudicial realidad que llevan padeciendo desde ya hace 15 años", ha señalado, además de afirmar que, en total, "son 30 pagas ya recortadas y cerca de 11.000 los euros que ha perdido el profesional que ha trabajado ese tiempo".

Asimismo, la organización sindical ha apuntado que los manifestantes han puesto "nombres y apellidos a los responsables" del recorte a sus pagas extra, entre ellos José Luís Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, presidentes del Gobierno desde 2010, quienes, a su juicio, "son los comepagas que han permitido que las sucesivas leyes de PGE no hayan incluido la recuperación del cobro íntegro de las pagas".

Durante las protestas, Satse ha remarcado que la crisis económica fue el argumento esgrimido por Zapatero para imponer este recorte salarial y, "a pesar de ir mejorando con el paso de los años, Rajoy y Sánchez no han querido tampoco recuperar este derecho laboral". Al hilo de esto, ha afirmado que lo mismo ha sucedido con los partidos políticos que podrían haber enmendado las cuentas públicas y "no han movido ni un dedo".

También se ha incidido en el hecho de que, mientras las pagas extra "siguen parcheadas", el coste de la vida se ha disparado en los últimos años, suponiendo "una pérdida de poder adquisitivo para estos profesionales sanitarios de en torno a un 20%", ha señalado. A modo de ejemplo, el sindicato ha subrayado que el precio del litro aceite de oliva virgen extra cuesta más del doble desde 2010, pasando de 2,80 a 6,5 euros.

Para Satse, estas concentraciones son una más de las acciones que la organización sindical está realizando en todo el Estado, bajo el lema "de nuestra extra, que no se coman ni un euro". Otras actuaciones son el reparto de cartelería y octavillas a todos los profesionales y reuniones y contactos con responsables públicos y políticos.

"Hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo", han destacado desde Satse.

Por otro lado, han manifestado que las pagas extraordinarias son un complemento retributivo al que tiene derecho todo trabajador y que, en el caso de los que desarrollan sus servicios en el sector privado, cobran de manera íntegra. Una cuestión por la que los manifestantes --apunta el sindicato-- se preguntan, "¿por qué no ocurre lo mismo en el sector público?".

Otro aspecto destacado en las concentraciones ha sido que, con este recorte, "el Gobierno está vulnerando leyes, como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual", ha expresado.