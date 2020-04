Satse exige al gerente del SAS que "dejen de reutilizarse" equipos de protección frente al Covid-19

Advierte que esta práctica "carece de normativa que la avale y no garantiza el mantenimiento de las características protectoras"

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha remitido un escrito al director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, en el que le reclama que "cese la práctica de esterilizar y reutilizar" material de protección individual (EPIs) frente al Covid- 19. Satse denuncia que esta práctica "carece de normativa o evidencia científica que la avale" y reclama que se dote a los profesionales de equipos de protección "suficientes y homologados".

En este sentido, el Sindicato de Enfermería subraya en un comunicado que en ante "la escasez y el desabastecimiento" de equipos de protección individual, "está detectando que se está llevando a cabo hasta niveles poco recomendables la utilización e incluso la sobreutilización y desinfección del material de seguridad, sobre todo mascarillas (tanto quirúrgicas como autofiltrantes), y de las batas (tanto normales como impermeables)".

Para Saste, y así se lo ha recordado en su escrito al director gerente, señala, a pesar de la situación excepcional causada por el Covid-19 "no se debe perder de vista" la normativa fundamental que protege la salud laboral de los trabajadores, señalando que la normativa legal y técnica "pone de relieve que la reutilización y/o desinfección de los EPIs no está avalada científicamente y por lo tanto no debe realizarse".

Por ello, el Sindicato de Enfermería "rechaza" la actuación de determinados responsables de distinto nivel en los centros sanitarios "que, principalmente de forma verbal, están ordenando dicha reutilización, llegando incluso a ejercer presuntas amenazas o coacciones hacia el personal sanitario si no alarga la vida útil de dichos elementos o si no sigue los canales de reutilización y desinfección de los mismos por los Servicios de Esterilización Hospitalaria".

CIFRA EN 25% DEL TOTAL LOS PROFESIONALES CONTAGIADOS

Por este motivo, Saste indica que n su escrito al gerente le muestra "su especial preocupación" por este tema y las posibles consecuencias legales en todos los niveles que pudieran implicar para quienes decidan que se reutilice el material de un solo uso (previa esterilización).

Satse afirma que "sigue constatando que, aunque en menor medida que en las primeras semanas de la crisis, los profesionales siguen sin tener equipos de protección suficientes y adecuados". "Todo esto hace que las cifras de profesionales contagiados sigan creciendo y se sitúan ya en 2.899 los casos confirmados en toda Andalucía, más del 25% del total de positivos", expone. "Llama la atención que a pesar de la alarmante cifra se esté minimizando por parte de la administración asegurando que 'solo' representan el 2,5% de la plantilla total del SAS", subraya.

Por tanto, el Sindicato de Enfermería concluye exigiendo que se adopten las medidas necesarias para dotar a los profesionales de equipos de protección "suficientes y homologados" para "poner freno a esta sangría" y que, a su vez, "se cese en la práctica de reutilizar EPIs, desoyendo incluso las recomendaciones de los fabricantes, advirtiendo que, de no tomarse medidas, pondremos en marchas las acciones que consideremos oportunas".