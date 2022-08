Save the Children señala la importancia de conocer el uso seguro de las redes como herramienta de protección a menores

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha destacado la importancia de que la sociedad conozca cómo hacer un uso seguro de las redes sociales como herramienta de protección a los menores, que acceden a los dispositivos tecnológicos desde edades "cada vez mas tempranas", subrayando que se trata de una cuestión de prevención.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Cuenca ha subrayado que "si conocemos herramientas para un uso seguro de las redes sociales es más complicado que sucedan situaciones como la acontecida en Sevilla", refiriéndose a la detención el pasado lunes 8 de agosto de un joven de 20 años por embaucar a menores a través de las redes sociales para abusar de ellas, tras dejar embarazada a una de las víctimas, una niña de 12 años.

Preguntado por las pautas a seguir para proteger a los menores en las redes sociales, el director andaluz de Save the Children ha advertido que "es complejo", ya que "cada familia decide cuándo da un móvil a un menor". "Hay recomendaciones de que los niños menores de 14 años no lo tengan, pero no se trata de prohibir, sino de prevenir", ha apostillado.

En esta línea, ha recalcado la necesidad de que los padres "hablen con los hijos y les expongan los peligros que pueden tener siendo menores en cierto tipo de redes". "Los niños deben conocer que hay ciertos delitos en la red, y que aunque ellos estén en su habitación pueden ser objeto de peligro y de riesgo", ha añadido.

Sobre el caso concreto del detenido en Sevilla, Cuenca ha señalado que el abuso sexual es "especialmente grave" porque "aúna diferentes tipos de violencia contra la infancia: violencia sexual, física y 'grooming'". "Se trata de una violencia digital y viral que se ha desvirtualizado a la parte física y se ha convertido en un presunto abuso de un mayor de edad", ha puntualizado, concluyendo que "cualquier tipo de violencia contra la infancia es intolerable".

PINCHAZOS PARA LA SUMISIÓN QUÍMICA

Respecto a los casos de pinchazos para la sumisión química, ha detallado que Save the Children lleva años trabajando con festivales en Andalucía en verano con temas de sensibilización y este año "hemos aprovechado para dar pauta sobre todo a las adolescentes y mujeres para que identificar y prevenir esta forma de violencia".

"Es necesario que haya una sensibilización sobre la sumisión química a nivel general y protocolos de prevención y seguridad", ha recalcado, precisando que "no puede ser que haya mujeres y niñas que se queden en casa por miedo".

Cuenca ha advertido que, según los datos del Ministerio del Interior, los casos de violencia sexual han aumentado en un 71%, advirtiendo que de cada cinco casos, cuatro son niñas o adolescentes.