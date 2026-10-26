Sebastián Pérez (IU) encabezará la candidatura del Frente Amplio al Congreso por Córdoba para el 29N

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, encabezará la candidatura de Frente Amplio por Córdoba al Congreso. - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, encabezará la candidatura de Frente Amplio por Córdoba al Congreso de los Diputados, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y asume esta responsabilidad con una trayectoria política "ligada al territorio y al trabajo con las distintas realidades municipales y comarcales de la provincia".

Desde el Frente Amplio han destacado en una nota la "preparación, capacidad de trabajo y perfil resolutivo" de Pérez, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, así como su conocimiento de las necesidades de Córdoba.

Su experiencia al frente de IU en la provincia le ha permitido "mantener contacto con las preocupaciones de los municipios y conocer las dificultades que afrontan sus habitantes, tanto en las zonas rurales como en Córdoba capital".

La candidatura que encabeza se plantea como objetivo llevar al Congreso los "problemas cotidianos de la ciudadanía cordobesa y defender respuestas a las necesidades de la provincia y de la capital", que "necesita que sus problemas se escuchen en Madrid, desde las dificultades para acceder a una vivienda, hasta la defensa de los servicios públicos, el empleo y las oportunidades para vivir y trabajar en nuestros municipios".

La confluencia del Frente Amplio ya representa "un paso en esa apuesta por ampliar el espacio progresista, al reunir a distintas fuerzas políticas en un proyecto compartido", y su candidatura al Congreso es la "expresión de ese trabajo conjunto y de la voluntad de sumar experiencias y sensibilidades para dar una respuesta política más amplia a las demandas de la ciudadanía cordobesa".

Desde Frente Amplio han señalado que "esta confluencia nace de la voluntad de trabajar juntas, respetando la pluralidad de las organizaciones que la integran y poniendo en común aquello que compartimos. Se trata de sumar fuerzas para tener más capacidad de defender los intereses de Córdoba y de la gente trabajadora".

La candidatura al Congreso la completan Lola Martínez Alcaide (Movimiento Sumar), Rubén Bello Luque (IU), Ana María Carnero Luna (Verdes-Equo), Antonio Jesús Morel Alcudia (Movimiento Sumar) y Ana Isabel Ramos Rodríguez (IU). Como suplentes figuran Salustiano Luque Lozano (Verdes-Equo), Carmen María Ruiz Sierra (IU), Juan Miguel Sánchez Cabezuelo (IU) y María de los Ángeles Merina Casado (Movimiento Sumar).

En la candidatura al Senado, compartida con el PSOE participarán Óscar Urralburu, actual secretario de Organización de Movimiento Sumar a nivel estatal. Como suplentes figuran María Luisa Rodas (IU) y Miguel Ángel Peña (IU). La presencia de Urralburu "refleja la implicación de Movimiento Sumar en la candidatura cordobesa y en el proyecto de confluencia".