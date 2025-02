El sector agroalimentario se reúne en la Universidad de Córdoba para debatir sobre el impacto de la IA

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este martes el evento 'La inteligencia que transforma el agro', un foro que ha servido como presentación oficial de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO. La jornada, además, ha reunido a más de 350 asistentes entre expertos, representantes institucionales y profesionales del sector agroalimentario, consolidando el compromiso de la UCO y sus socios con la innovación tecnológica aplicada a la agricultura.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, el rector, Manuel Torralbo, ha inaugurado la jornada y ha señalado que "hoy es un día importante el día en el que ponemos una herramienta como es la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba al servicio del sector para que esta revolución de la inteligencia artificial se transforme en la revolución del sector agroalimentario utilizando la inteligencia artificial".

Así, ha agradecido la confianza del Ministerio de Transformación Digital y de las empresas Hispatec, Greenfield Technologies, Deuser y Fertinagro por apoyar y financiar esta cátedra.

Por su parte, la directora de la Cátedra ENIA, Rosa Gallardo, ha explicado que la Qinteligencia artificial ayuda a tomar mejores decisiones fundamentalmente en el uso de los recursos como el agua o los productos fitosanitarios y fertilizantes, y permite reducir costes, no sólo desde un punto de vista económico, sino también desde el ambientalQ.

"La inteligencia artificial nos puede ayudar a un mejor posicionamiento en los mercados, a optimizar la logística, controlar mejor los procesos en la industria agroalimentaria y a mejorar la calidad de los productos agroalimentarios, y luchar contra el desperdicio alimentario, algo que nos preocupa también mucho", ha indicado.

"La digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad --desde un punto de vista económico, social y ambiental-- están muy unidas y, sin duda, es una herramienta que nos puede ayudar a avanzar en esas tres direcciones, rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que el sector agrario avance en la dirección que corresponde", ha agregado.

Por su parte, la directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital, Aleida Alcaide, ha señalado que la inteligencia artificial es una tecnología completamente disruptiva que puede transformar los sectores productivos.

"Tenemos que introducir la inteligencia artificial en aquellos sectores en los que somos fuertemente competitivos, como es en el caso del sector agro, en el que claramente Andalucía y Córdoba son referentes", ha comentado. Asimismo, ha incidido en el elemento diferencial de contar con empresas del sector privado involucradas en la Cátedra ENIA.

El acto inaugural ha contado también con el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, y el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca.

INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN

La cátedra ENIA lleva seis meses trabajando en cuatro áreas técnicas: Data Spaces, Gemelos Digitales, Sistemas Predictivos y Asistentes Virtuales en la cadena agroalimentaria y forestal. Asimismo, trabaja en asesoramiento personalizado para poder ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones apoyados en datos.

Por último, la Cátedra ENIA impulsa la capacitación de todo el sector, esencial para que la inteligencia artificial pueda ir adoptándose, así como acciones de transferencia, divulgación, concienciación y sensibilización.

Durante la jornada, que ha contado con la dirección de Gonzalo Martín, CPO de Hispatec, se han llevado a cabo diversas intervenciones como la de Leire Molinero, directora del IAS-CSIC; la ponencia de Pablo Zarco, IAS CSIC - The University of Melbourne, titulada '25 años de avances en teledetección para una agricultura sostenible: desafíos en la era de la Inteligencia Artificial', y diversas mesas redondas moderadas por destacados expertos como José Luis Molina, CEO de Hispatec; Abel Paz, Head of Field AI de xFarm (Greenfield Technologies); Francisco Adame, CEO de Deuser; Miguel Ángel Naranjo, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y Coordinador científico de Fertinagro Biotech; y César Marcos Cabañas, periodista y coordinador de ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible).

Las sesiones han abordado temas clave como la gestión inteligente de recursos, la industria conectada y la aplicación de la IA desde la granja hasta el consumidor final.

También han participado Rafael Eraso, responsable de desarrollo de cebada en Intermalta; Rafael González, profesor del Departamento de Agronomía de la Etsiam-UCO, Unidad de Excelencia Dauco; Joaquín Domínguez, Dpdirector de Tecnología Agricultura de Precisión (TAP) en Trivium Agronomía y Maquinaria SL-John Deere; Mario Gutiérrez, responsable del Área de Biología de Suelos Fertinagro Biotech; José María Cabrera, director de operaciones del Cortijo La Reina, y Miguel Ángel López, fundador y COO en Iberian Smart Financial Agro (ISFA).

A todos ellos se añaden José Manuel Esteban, Sustainability Manager en AGRAZ; Dolores Pérez, catedrática del Departamento de Producción Animal de la Etsiam Universidad de Córdoba; Rafael Pérez de Toro, director de calidad de DEOLEO; José María Zayas, responsable de proyectos I+D+IA de Sunaran SAT; Rafael Sánchez de Puerta, director general de Dcoop; Carlos García, profesor del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la EPSC Universidad de Córdoba, y José Antonio Rísquez, director de Innovación y de Desarrollo de Negocio de COVAP, quienes han compartido su experiencia sobre el impacto de la IA en distintos ámbitos del sector.

El evento ha concluido con una mesa redonda en la que el público ha tenido la oportunidad de plantear sus preguntas sobre la IA y la agricultura, seguida de un espacio de networking, donde los asistentes han intercambiado ideas y explorado posibles colaboraciones.

FINANCIACIÓN CÁTEDRA

La Cátedra Internacional ENIA cuenta con una financiación de más dos millones de euros, de los cuales 1,2 millones los aporta el Ministerio de Transformación Digital y, el resto, las cuatro empresas participantes: Hispatec, Fertinagro, Greenfield Technologies y Deuser. En la actividad de la cátedra están implicados 67 investigadores de la Universidad de Córdoba, cinco investigadores del IAS-CSIC y seis investigadores de la Universidad de Melbourne.

La Cátedra Internacional ENIA continuará desarrollando su plan de trabajo con más de 40 actividades de investigación, formación, difusión y transferencia de conocimiento previstas hasta 2027.