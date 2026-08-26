El sector cooperativo andaluz organiza la octava Tertulia BusinessAGRO del Olivar para tratar la rentabilidad del aceite

Archivo - Imagen de archivo de envases de aceite de oliva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Puebla de Cazalla (Sevilla) acogerá el próximo 3 de septiembre la octava Tertulia BusinessAGRO del Olivar, organizada por Siete Agromarketing y eComercio Agrario junto a Oleand Manzanilla Olive y COAG Sevilla. Un encuentro que reunirá a productores, comercializadores y voces expertas para trasladar conocimiento y debatir acerca del futuro de una actividad económica fundamental para Sevilla, Andalucía y el país en su conjunto.

Según ha informado Cooperativas Agroalimentarias Andalucía en una nota, España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior del olivar, y es Andalucía la mayor región productora con 1,67 millones de hectáreas, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A pesar de este liderazgo, la entidad agrícola ha advertido que el sector oleícola se enfrenta a desafíos como el impacto del cambio climático, la falta de mano de obra o la competencia desleal de terceros países, entre otros; "amenazas para toda la cadena de suministro del aceite y que obligan a hacer una reflexión sobre el futuro del olivar", según ha señalado.

De este modo, partiendo de este contexto y bajo el lema 'Cómo hacer rentable el olivar en un mundo que se mueve', la octava Tertulia BusinessAGRO del Olivar comenzará con una inauguración institucional encabezada por la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera; el presidente de Oleand Manzanilla Olive, Antonio Candil; el secretario provincial de COAG Sevilla, Sebastián González, y la directora general de Siete Agromarketing, Gissele Falcón.

La jornada tendrá lugar a partir de las 18,30 horas, en las instalaciones de Oleand Manzanilla Olive, en la autovía A92, km. 66, salida 63 (desde Sevilla) / salida 65 (desde Málaga -Granada), en La Puebla de Cazalla. A continuación, el investigador titular de Ifapa Centro Venta del Llano, Gabriel Beltrán, expondrá la ponencia inaugural 'Efecto de la adición de enzimas en el batido sobre la calidad del Aceite de Oliva Virgen', donde presentará los resultados de un estudio "pionero" que, según ha detallado Cooperativas Agroalimentarias, aporta "evidencia científica" para autorizar el uso de enzimas en la extracción del aceite de oliva virgen extra.

Después, se dará paso a un primer bloque de conferencias de expertos centradas en las claves para hacer sostenible la producción en el olivar: Teresa Molina Cobo, Product Manager de BIO Lainco, presentará la exposición 'Reinventando la recolección del olivar: el camino hacia una mayor rentabilidad y una ventaja competitiva sostenible'. Poer otro lado, el consejero y director de Marketing de Todolivo, Alfonso Gómez, pronunciará la ponencia 'Innovación varietal para maximizar la rentabilidad de tu olivar'.

Por su parte, el responsable técnico de Caudal en Andalucía Occidental, Antonio Hoyas, protagonizará la conferencia 'Riego con agua regenerada: estrategias para prevenir el biofilm y prolongar la vida útil del goteo enterrado'. Y para terminar este bloque, la técnica de I+D+I de Cooperativas Agro- alimentarias de Andalucía, Obdulia Parra, dirigirá la ponencia 'Prácticas Sostenibles en olivar hoy, un mejor futuro para mañana, dentro del proyecto europeo Choice.

Asimismo, bajo el título 'Cómo adaptar tu estrategia de negocio del olivar a las exigencias globales' y con la moderación de la directora general de Siete Agromarketing, Gissele Falcón; el representante nacional de aceituna de mesa de COAG, Francisco Manuel Fernández; el responsable comercial de exportación Oleand Manzanilla Olive, Ángel Abellán, y la vocal de la junta directiva de Infaoliva y presidenta de Infaoliva Granada, Elena López, tratarán de responder en una mesa redonda a la pregunta clave de la jornada: cómo encajar el negocio en un contexto global tan complejo como el actual.