Sector cultural pide una "planificación participada" con las administraciones para el "rescate" tras el Covid-19

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 entidades que representan a profesionales de la cultura en Andalucía han remitido a las administraciones públicas un documento con 74 medidas para el "rescate" del sector cultural tras la crisis del Covid-19 en el que piden una "planificación participada" en la que las administraciones "trabajen codo con codo" con las asociaciones para el desarrollo de un plan estratégico a nivel autonómico.

Las propuestas han sido presentadas a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, las ocho diputaciones provinciales de la comunidad, ayuntamientos y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con cuyo representantes esperan reunirse en próximas semanas --aún no hay fecha prevista para estos encuentros-- para reclamar un plan de acción concreto que "replique y mejore en Andalucía el trabajo que a nivel federal se ha hecho con los ministerios de Cultura y Hacienda".

Según han indicado a Europa Press fuentes la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (Geca), integrante de este grupo de rescate, entres las medidas "esenciales" de este documento están "la aprobación, con cargo a los presupuestos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en 2020, de un plan excepcional de actividades culturales de todo tipo en todos los municipios andaluces", así como "con cargo a los presupuestos de las diputaciones provinciales y grandes ayuntamientos, un plan excepcional de actividades culturales de todo tipo en todos los municipios correspondientes a cada provincia".

Además, han solicitado que en caso de no haber posibilidad de realizar actividades culturales con público este año y estas no puedan adaptarse a formato 'on line', "el presupuesto de dicho año a tales actividades se sume al presupuesto de 2021, a fin de garantizar el acceso universal a la cultura y la preservación de las empresas y agentes culturales andaluces".

Entre sus demandas destacan también "la creación de una línea de ayudas específicas para el mantenimiento, la supervivencia y el fortalecimiento de pymes y autónomos del sector cultural, así como reducción de la burocracia al máximo posible en todas las gestiones de programas, ayudas, convocatorias, facturación, etcétera", y el establecimiento de una 'Mesa de Rescate Cultural 2020' para la definición de un plan estratégico de "urgencia", con la participación de agentes públicos, asociaciones profesionales y empresariales, instituciones y colectivos.

Esta mismas fuentes recuerdan que el departamento que dirige Patricia del Pozo ha anunciado como medidas de respuesta al impacto del Covid-19 en el sector cultural "el pago de facturas y ayudas pendientes desde 2014, la aprobación de ayudas de 500.000 euros para artes visuales y una línea directa para el patrimonio sacro", medidas que "aunque bienvenidas son totalmente insuficientes para la gravedad de la situación".

"Hay que tener en cuenta que la precariedad afecta a las empresas de artes escénicas, música, empresas de servicios técnicos asociados a festivales y ferias, programación de los municipios, cine y audiovisual, artistas que viven de la temporalidad de los eventos, así como personal técnico, etcétera. Estos sectores aún están esperando una respuesta clara y concreta en forma de compromiso con cifras para la cultura", aseguran. De la misma manera, añaden que algunos ayuntamientos andaluces han anunciado planes y medidas concretas, pero "esperamos que toda la administración local tome ejemplo".

El grupo de rescate del sector cultural continúa de esta manera con la labor emprendida el pasado 8 de abril cuando se remitieron a los poderes públicos "cinco medidas urgentes que daban respuesta inmediata" a la incidencia de la crisis del Covid-19 en la cultura andaluza.

Las asociaciones firmantes del documento subrayan que representan "al más amplio espectro" de la cultura en nuestra comunidad con representantes de todos los subsectores, del mundo empresarial, la economía social y los laboratorios ciudadanos. Las 74 medidas propuestas se recogen acciones específicas para la artesanía, las artes escénicas, el arte contemporáneo-artes visuales, el circo, museos, sector audiovisual, música, lectura, derechos de autoría, narración oral, restauración y conservación o la investigación y documentación del patrimonio etnológico.