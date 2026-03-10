El sector pesquero andaluz pide un plan de urgencia ante la subida de más del 30% del precio del combustible

Archivo - Imagen de archivo de barcos en el Golfo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, ha pedido un plan de urgencia de apoyo financiero para paliar los efectos de la subida de más del 30% del precio del combustible en el sector pesquero.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha indicado que "es necesario que a través del Ministerio se plantee un plan de urgencia de apoyo financiero para paliar los gastos del combustible", ya que "no va a quedar más remedio que parar porque nadie va a ir a trabajar para perder dinero".

En esta línea, desde Facope han afirmado que "esto pinta bastante mal" y que si el precio del combustible supera el euro en una o dos semanas, "las embarcaciones tendrán que ir parando por necesidad porque no pueden pagar, cubrir los gastos y pagar a las tripulaciones".

Asimismo, Fernández ha señalado que la Federación Andaluza ya ha solicitado al Ministerio "una actuación y una contestación a qué medida está tomando ante la situación y estamos a la espera de una contestación urgente para trasladarla a la flota y poder tomar con ella decisiones tales como seguir o no o movilizarnos". Por tanto, el presidente espera que en dos o tres semanas haya una solución "encima de la mesa".

Al hilo, ha añadido que "tenemos unas deducciones de impuestos financiados y si no fuera así, sería inviable ejercer la actividad pesquera". Además, ha señalado que "en muchos puertos hemos pasado de 50-60 céntimos/litro al euro".

Según el dirigente, "el impacto en una embarcación significa prácticamente el 40% de los gastos en combustible. Si a eso se le añade una subida de un 30%, pues nos podemos ir ya por encima del 50-60% de los gastos", ha apuntado. Además, el presidente ha remarcado que "no solamente nos afecta a nosotros, va a afectar también al transporte".

PARO BIOLÓGICO ANDALUCÍA

Además, el dirigente ha informado de que el sector pesquero también ha tenido que hacer frente al paro biológico en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo, si bien la flota de cerco del Atlántico "acaba de incorporarse a mediados de febrero a la actividad" tras el parón.

El sector pesquero realiza un "paro biológico todos los años durante un mes para la regeneración de la biomasa". Esta medida de suspensión temporal de la actividad es un período de veda, diseñada para regenerar especies, caladeros o frenar plagas. Además, permite que las poblaciones de peces se recuperen, se reproduzcan y el ecosistema marino se restaure, asegurando así la sostenibilidad de la pesca a largo plazo.