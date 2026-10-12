El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional recae en Granada y Albaida del Aljarafe (Sevilla)

Archivo - Imagen en Sevilla de las últimas compras de lotería a pocos días para el Sorteo Extraordinario de Navidad, la popularmente conocida como el Gordo de Navidad. A 18 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad celebrado este lunes, 12 de octubre, dotado de 250.000 euros al número, ha dejado parte de su suerte en Granada capital y en Albaida del Aljarafe (Sevilla) de la mano del número 43.526.

Así, este número se ha consignado en el despacho receptor número 37.050 de la avenida Juan Pablo II de la capital granadina, y en el número 72.135 de Albaida del Aljarafe, sito en la Avenida de la Cruz, 9, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Además, fuera de Andalucía, el segundo premio se ha vendido también en puntos de las provincias de Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Madrid, Pontevedra, Toledo y Valencia.

Por su parte, el primer premio de este mismo sorteo, que ha recaído en el número 77.265 --dotado de 1.300.000 euros al número--, se ha consignado en Avilés y Ceuta. Los reintegros han correspondido a los números 5, 9 y 3.