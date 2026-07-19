La Seguridad Social contabiliza en Andalucía más de 423.000 afiliados extranjeros en junio

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SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

A nivel nacional, descontando el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta con 3.329.979 afiliados extranjeros afiliados extranjeros en España, tras sumar 330.754 en los últimos doce meses. En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 980.000 ocupados desde junio de 2022. De hecho, el 44,5% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, si bien la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un "gran dinamismo" en el primer semestre del año, el ritmo de aumento "se ha ido acelerando desde finales del mes de abril, cuando se puso en marcha el proceso de regularización de personas extranjeras".

A 30 de junio, ya había 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización, la "inmensa mayoría", un 83,4%, en el Régimen General de la Seguridad Social. Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%).

Por tipo de actividad, estas nuevas altas que se producen en el marco de la regularización se concentran en Hostelería (38.776); Comercio (20.195); Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

De los 3.446.178 afiliados extranjeros, cerca de dos millones son hombres (1.965.796), mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,5 millones (1.480.382). La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos. El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea (UE).

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 422.000 cotizantes (422.347). Le sigue Rumanía (353.974), Colombia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Perú (122.633) y Ucrania (84.020).

Si en el conjunto de la afiliación representan un 15,4% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta "especialmente relevante" en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En concreto, en Hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en Agricultura, el 28,9%; en Construcción suponen el 25,9%; en Actividades Administrativas, el 18,6% y en Transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el Agrario, el 41,7%.

Además, es preciso resaltar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 87,8% del total. Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (41,1%) el dato "resulta aún más llamativo".

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 12,2% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 12,3%.