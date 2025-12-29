Seiasa aportará 8,5 millones para modernizar regadíos en Úbeda (Jaén), Torreblascopedro (Jaén) y Pozo Alcón (Jaén)

Archivo - Balsa de agua para regadío/Archivo - COMUNIDAD DE REGANTES JAÉN NORTE - Archivo

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) han suscrito la sexta adenda al convenio de colaboración para la ejecución de obras de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general del Estado. En concreto, con esta nueva adenda se destinarán 8,5 millones a obras en los municipios jiennenses de Úbeda, Torresblascopedro y Pozo Alcón.

Así, se han incorporado nuevas actuaciones como la modernización de las infraestructuras de riego de la comunidad de regantes Sector V Subsector I de Vegas Medias Guadalquivir --con una aportación de Seiasa de 3,4 millones de euros para inversión total de 17,1 millones--; la modernización de Regadíos de las Vegas del Guadalquivir, Vegas Altas Sector VII --con una aportación de Seiasa de 500.000 euros para inversión total de 2,5 millones--; y la colectividad de Pozo Alcón con bombeo en Peralta --aportación de 4,7 millones para inversión de 9,5 millones--

Con respecto a la modernización de regadíos del pantano del Rumblar, fase I, previamente incluida en el convenio con Seiasa, se contempla un cambio en el modelo de financiación.

A nivel nacional, la adenda supondrá una inversión pública de 96,8 millones de euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la ejecución de 23 nuevas obras de modernización de regadíos, para las que el ministerio aporta 87,5 millones de euros, así como varias actuaciones incluidas en el tercer periodo intercampaña 2025-2026 del plan de actuación para la reparación de diferentes capítulos de infraestructuras ejecutadas y afectadas por vicios ocultos por importe de 9,3 millones de euros.

Las nuevas actuaciones contempladas en la adenda contarán con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) por 83,8 millones de euros. La inversión total en las 23 nuevas actuaciones asciende así hasta los 258 millones de euros.