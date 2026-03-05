Seis de cada diez enfermeras y fisioterapeutas andaluces reconocen que la falta de conciliación afecta a su salud mental

Imagen de enfermeras en el Hospital Santa Ana de Motril (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer apunta que los problemas para conciliar la vida laboral con la personal han afectado la salud física y mental de enfermeras y fisioterapeutas, lo que les ha llevado a plantearse "abandonar su profesión".

Los resultados han sido presentados este jueves por la portavoz de Igualdad de Satse en Andalucía, Gloria García, y forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', pretende "visibilizar y denunciar" los problemas de conciliación que sufren los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en Andalucía.

La encuesta concluye que el 68,64% de los encuestados se muestran insatisfechos con su conciliación; el 58,86% afirma que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 56,10% dice que a su salud física. Un 49,77% apunta que inciden considerablemente en sus relaciones familiares y personales, y el 48,54%, a su rendimiento laboral, tal como ha desgranado Satse en una nota.

De otro lado, el 75,66% resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 77,08% detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar. Como resultado "muy preocupante", según Satse, el 59,51% se ha planteado abandonar la profesión.

El sondeo de Satse también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y un 83,80% apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 68,07 se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 57,33%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 60,56, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 51,11%, a trabajar por las noches.

En cuanto a las consecuencias que tienen los problemas y barreras a su conciliación, ha explicado que las principales son la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como la económica, y la imposibilidad de hacer planes a corto medio y largo plazo. Así, el 58,59% cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 45,49% renuncia a oportunidades de formación; el 23,57, a oportunidades laborales, y el 15,37 por ciento, a oportunidades de promoción.

En el aspecto económico, más del 52% señalan que los problemas de conciliación afectan mucho a su economía. El 79,69 de los encuestados tienen a alguna persona a su cuidado (hijos, familiares dependientes), y, por esta causa, el 43,01% ha tenido que pedir un permiso para reducir su jornada, con la consiguiente pérdida retributiva. Lo mismo le ha ocurrido al 8,28% de los encuestados que ha pedido un periodo de excedencia.

Otro problema es la falta de desconexión digital, ya que el 49,81% del personal encuestado recibe comunicaciones personales frecuente o muy frecuentemente fuera de su horario laboral, incluyendo días de descanso y vacaciones. Por último, el 69,54% de profesionales recibe su planificación con menos de 30 días de antelación, y el 45,45% no sabe qué días trabajará de la próxima semana.

También se ha referido al reconocimiento del "solape de jornada" como tiempo efectivo de trabajo; la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno y que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación que hasta ahora no era obligatorio. También se reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y al disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares.

Por todo ello, Satse reclamará a los partidos políticos en el Congreso que todas estas mejoras no sean modificadas o "desvirtuadas" durante la tramitación de la Ley del Estatuto Marco, y, una vez se apruebe, exigirá en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con la mayor celeridad posible. "En este 8 de marzo, las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro. La conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental y una condición imprescindible para una sanidad pública de calidad. Reclamamos, en definitiva, que no dejen nuestra vida en pausa", ha concluido García.

"El derecho a poder conciliar la vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas. Es un grave problema que afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados que prestamos", ha sentenciado.