Seis detenidos al desarticular un punto de venta de droga en Baeza (Jaén)

Archivo - La investigación la ha llevado a cabo la Guardia Civil /Archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres, de entre los 30 y 41 años, al desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en Baeza (Jaén). Con las detenciones se da también por esclarecido un secuestro vinculado con el impago de una deuda contraída por adquisición de droga.

A los detenidos se les investiga por delitos contra la salud pública, receptación y secuestro. La operación se ha llevado a cabo con la entrada y registro, autorizada judicialmente, de una vivienda que era utilizada como punto de venta de droga.

Durante la actuación se han intervenido 75 gramos de marihuana y 22 gramos de cocaína distribuidos en dosis, preparados para su venta. Asimismo, se han localizado diversos útiles relacionados con el cultivo de sustancias estupefacientes, así como básculas de precisión empleadas en el pesaje y dosificación de la droga.

Además, los agentes han recuperado numerosos efectos procedentes de hechos delictivos, entre ellos material informático y tecnológico, joyas y relojes, que eran entregados a los inculpados como pago de las sustancias estupefacientes.

Las pesquisas desarrolladas han permitido también esclarecer un presunto delito de secuestro vinculado con el impago de una deuda contraída por adquisición de droga.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.