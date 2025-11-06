Seis detenidos tras desmantelar siete puntos de venta de drogas muy activos en Baena (Córdoba)

BAENA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Baena (Córdoba) a seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación, coordinada por el área de Investigación del Puesto Principal del municipio, permitió comprobar la existencia de siete puntos de venta de drogas, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

Ante las sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de los siete inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas, según ha informado la Benemérita.

Fruto de los registros, los agentes han intervenido 55 papelinas de 'revoltillo' --heroína y cocaína--, 185 gramos de MMDA, 230 gramos de marihuana en cogollos, 31 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 21,3 gramos de hachís, todo ello dispuesto para la venta, además de cinco plantas de marihuana en estado avanzado de crecimiento.

Asimismo, se han incautado en uno de los domicilios de una escopeta de cañones recortados, dispuesta para su uso, y varias armas simuladas, así como multitud de joyas, maquinaria y efectos, que previsiblemente los compradores entregaban como pago por las sustancias, y de los que se continúan realizando gestiones para averiguar su procedencia, a la vez que se han intervenido unos 9.000 euros en billetes y monedas.

Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. En la fase de explotación de la operación han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Baena y de la Compañía de Montilla.

Asimismo, en coordinación con personal de Endesa, se llevó a cabo inspección en tres de las viviendas ubicadas en la zona, lo que permitió confirmar la conexión de forma fraudulenta a la red de las mismas, siendo hallada en una de ellas una plantación de marihuana y material dispuesto para la instalación de plantaciones 'indoor'.