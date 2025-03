Seleccionados los ocho semifinalistas del XXVII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (Jaén)

PORCUNA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ya tiene sus ocho semifinalistas, elegidos de entre los más de 230 grupos de toda España que se han presentado a la vigésimo séptima edición de este certamen que organizan el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Miaque.

Se trata de La Juan Román (Granada), El Niño Erizo (Jaén), Arena Polar (Granada), LK Funk (Cáceres), Terral (Málaga), After (Córdoba), El Niño Delta (Granada) y Break The Senses (Málaga).

"Con 233 bandas inscritas y un nivel que no deja de crecer, la selección de los ocho semifinalistas ha sido un reto para el jurado", ha destacado la organización, desde la que se ha reafirmado el "compromiso con la música en directo y el talento emergente".

Ahora, se preparan para participar en las semifinales, que tendrán lugar en los meses de marzo y abril al aire libre en distintos enclaves de Porcuna. El 15 de marzo actuarán La Juan Román y El Niño Erizo y el día 29 de marzo, Arena Polar y LK Funk. En abril, será el turno de Terral y After (día 12), mientras que El Niño Delta y Break The Senses subirán al escenario el 26.

"Cada evento será una oportunidad única para disfrutar de la música en vivo, apoyar a las bandas emergentes y ser parte de la historia de este certamen", ha valorado la organización del certamen, desde la que también se ha puesto de relieve la diversidad de estilos y "propuestas frescas" que traen estas bandas.

En este sentido, ha apuntado que cumbia, indie rock y pop, funk y rap, rock & roll o pop Soul son algunos de los géneros que se podrán disfrutar en estas semifinales, de las que saldrán los tres finalistas.

El público asistente dará a cada banda una nota del uno al diez. Estas votaciones supondrán el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el 60 por ciento restante corresponderá a la otorgada por el jurado. Se clasificarán para la final las formaciones con las tres mejores puntuaciones y se elegirán otras dos de reserva.

La actuación en la que se decidirá el ganador del XXVII CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar el próximo verano en el MiaqueFest 2025. El primer clasificado se llevará un premio de 1.200 euros, mientras que para el segundo y el tercero será de 800 y 500 euros, respectivamente.

PLATAFORMA

Organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Juvenil Miaque, este certamen pretende ofrecer una oportunidad a las formaciones que comienzan su andadura en el mundo de la música. Un objetivo que mantiene un año más "uno de los concursos más reconocidos e importantes de todo el país".

Desde 1998, ha servido como "plataforma para cientos de bandas que han encontrado en Porcuna un trampolín para dar a conocer su música". Ello se refleja en el amplio listado de grupos que han pasado por su escenariol, incluidos "nombres que hoy son referencia en la música independiente".

Guadalupe Plata, La Barca de Sua, Trashtucada, Supersanwich, Jarrillo'lata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash, El Kamión de la Basura, Santísima, The Niftys, Vilma, Mojo Experience, Wahira o Canastéreo son algunos de ellos.

En 2024, ganó la banda madrileña Los Jaleo, a la que la organización ha puesto como ejemplo de que este concurso "no solo premia la calidad musical, sino también la originalidad y la capacidad de sorprender al público". "Conquistaron al jurado y al público con su fusión única de copla y ritmos modernos, una propuesta arriesgada y diferente que dejó huella en el certamen", ha recordado.

Así las cosas, ha invitado a "todos los amantes de la música a disfrutar de estas actuaciones" y formar parte de un evento que "sigue creciendo" y "marcando la diferencia en el panorama musical emergente", demostrando que "la música en directo y la cultura tienen un papel fundamental" en la sociedad.