La Semana Santa de Córdoba vuelve a apostar por la inclusión con el 'Tramo Azul'

Paso de una cofradía ante palcos instalados en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba.

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba refuerza su "compromiso con una Semana Santa accesible e inclusiva con la puesta en marcha, un año más, del 'Tramo Azul', una iniciativa que cuenta con la colaboración de numerosas hermandades y que permite que personas con sensibilidad sensorial puedan vivir el paso de las cofradías en un entorno más tranquilo".

Así, según ha explicado la Agrupación de Cofradías en una nota, en su "firme apuesta por hacer de la Semana Santa de Córdoba un espacio cada vez más accesible y participativo", vuelve a impulsar esta iniciativa, que prevé "zonas específicas de distintos recorridos en las que las bandas de música cesan su repertorio para que el paso de la hermandad transcurra en silencio".

Estos espacios están "especialmente pensados para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad auditiva u otras necesidades sensoriales, permitiendo que puedan disfrutar del discurrir de las cofradías en un ambiente más calmado y recogido".

La puesta en marcha y coordinación de esta iniciativa "es fruto del trabajo conjunto de la Vocalía de Acción Social y la Vocalía de Procesión de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que han trabajado durante los últimos meses en contacto con las diferentes corporaciones penitenciales para seguir ampliando esta red de espacios inclusivos en los recorridos de la Semana Santa cordobesa".

Este esfuerzo se enmarca dentro de la línea de trabajo que la Agrupación viene desarrollando en los últimos años para "avanzar hacia una Semana Santa de todos y para todos". Entre estas medidas también destaca "la habilitación de sillas de inclusión en la Carrera Oficial, destinadas a facilitar el acceso de personas con distintas necesidades, reforzando así el carácter abierto y acogedor de una de las manifestaciones más importantes de la religiosidad popular de la ciudad".