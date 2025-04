Semana Santa Sevilla 2025: Horario y recorrido de las hermandades el Viernes de Dolores

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Viernes de Dolores las cinco primeras hermandades de Sevilla ponen a sus nazarenos en la calle para dar comienzo a la Semana Santa. En especial, los barrios periféricos de la capital cobran protagonismo en esta jornada en víspera del Domingo de Ramos cuando se inaugura la Carrera Oficial. Estos son los recorridos de las hermandades que salen a la calle:

Hermandad de Pino Montano

Salida del templo: 17,45

Entrada en el templo: 02,15

Itinerario: Parroquia de San Isidro Labrador, Tapiceros, plaza Ramón Rueda, Sembradores, Estrella Antares, Estrella Sirio, Estrella Agena, Estrella Canopus, Camino de los Toros, parque Sierra Norte, parque Sierra de Aroche, Corral del Agua, Corral de la Encarnación, Corral del Acabose, Corral de los Barquilleros, Travesía de Consolación, Mar Egeo, Camino de los Toros, Viñadores, Cerrajeros, Impresores, Soladores, Ferrallistas, Esparteros, Charolistas, Alfareros (rampa) y entrada.

Hermandad de Bellavista

Salida del templo: 18,30

Entrada en el templo: 01,30

Itinerario: Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Altares, Soria, Plaza Fernando VI, Logroño, Palencia, Jazmín, Ávila, Asencio y Toledo, Almirante Argandoña, Magnolia, Santa Margarita, Alonso Mingo, plaza del Retiro, Pamplona, Guadalajara, Enamorados, Caldereros, Vigo, Plaza de las Cadenas, Espejos, Almenas, plaza del Retiro, Alcuceros, Rosas, Guadalajara y Altares.

Hermandad de La Misión

Salida del templo: 18,15

Entrada en el templo: 01,00

Itinerario: Parroquia de San Antonio María Claret, Avenida Padre García Tejero, San Antonio María Claret, Padre Mediavilla, Pe- riodista Ramón Resa, Páez de Rivera, avenida de la Palmera, Cardenal Illundain, Avenida Manuel Siurot, Hospital Virgen del Rocío, Torcuato Luca de Tena, avenida de la Palmera, Torcuato Luca de Tena, Monzón, Fotógrafo Antonio del Junco, avenida Reina Mercedes, Glorieta Alcalde Parias Merry, Teba, Ensanche, avenida Padre García Tejero, Nicaragua, Tajo, Panamá, Ebro, Uruguay, Avenida Padre García Tejero.

Hermandad de Pasión y Muerte

Salida del templo: 20,00

Entrada en el templo: 00,30

Itinerario: Condes de Bustillo, Evangelista, Prosperidad, Trabajo, Febo, Evangelista, Pagés del Corro, Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Señora Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Fabié, Rodrigo de Triana, San Jacinto y Condes de Bustillo.

Hermandad de La Corona

Salida del templo: 19,45

Entrada en el templo: 23,45

Itinerario: Parroquia del Sagrario, Puerta del Perdón, Alemanes (grada Catedral), Cardenal Carlos Amigo, Pla*centines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Entre Cárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Fernández y González, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Arco del Postigo, Almirantazgo, Fray Ceferino González, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Mu*rube, plaza de La Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, plaza Virgen de los Reyes, Alemanes (grada Catedral) y Puerta del Perdón.

Hermandad de Bendición y Esperanza

Salida del templo: 17,00

Entrada en el templo: 02,00

Itinerario: Parroquia de Jesús Obrero, C. Padre José Sebastián Bandarán, Gta. Esperanza Vélez Lamadrid, C. Luis Ortiz Muñoz, C. Madre de Cristo, Av. las Letanías, Ronda Ntra. Sra. de la Oliva, C. Getse- maní, Barriada Ntra. Sra. de la Oliva, Unión la Oliva, C. Amaranto, C. Nenúfar, C. Poeta Manuel Benítez Carrasco, Parque José Celestino Mutis, C. Alfonso Lasso de la Vega, C. Sie- rra de la Grana, C. Lora del Río, C. Osuna, Calle Almte. Topete, C. Ramírez de Bustamante, Av. los Teatinos, Parroquia de Santa Genoveva, C. Romero de Torres (puerta lateral Santa Genoveva presentación), Av. los Teatinos, C. Serrano y Ortega, Calle Almte. Topete, C. Pá- rroco Antonio González Abato, C. Victoria Domínguez Cerrato, C. Bendición y Esperanza, C. Padre José Sebastián Bandarán, Parroquia de Jesús Obrero