Un seminario internacional abordará a 'Góngora y el Barroco en el centenario de La deshumanización del arte'

Cartel del seminario internacional online 'Góngora y el Barroco el centenario de La deshumanización del arte (1925)'. - CÁTEDRA LUIS DE GÓNGORA

CÓRDOBA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba (UCO) celebrará el próximo mes de octubre el seminario internacional online 'Góngora y el Barroco en el centenario de La deshumanización del arte (1925)', cuyo programa incluye un total de tres conferencias de acceso libre y gratuitas.

Según recoge el programa de este seminario, consultado por Europa Press, este año se cumplen los 100 del comienzo de las reflexiones sobre un concepto fértil en la historia literaria posterior: la deshumanización del arte.

En este contexto, la Cátedra Góngora quiere conmemorar la efeméride mediante un ciclo de conferencias en que se estudie cómo Machado, Ortega y Gasset y Lorca interpretan la estética barroca.

Así las cosas, las conferencias (todas comienzan a patir de las 19,30 horas) se inician el día 7 de octubre con 'La nostalgia de lo humano: Machado, Góngora y el Barroco en tiempos de deshumanización', a cargo de Nuria Morgado, de la City University de Nueva York. Se podrá seguir la charla en el enlace ('https://ucordoba.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ucordoba/meeting/download/fc4c03366061494fa0c0b1033d0da709?MTID=m70725c14c9dafb36a683758a47681657).

Una semana más tarde, el día 14, Amelia de Paz , de la Universidad Complutense de Madrid disertará sobre 'El Góngora hierático de José Ortega y Gasset' (en el enlace 'https://ucordoba.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ucordoba/meeting/download/5b94343befd14104ad36c61c1c5818ba?MTID=m2177cf17e86cbfb185fc42469343d322').

Por último, el jueves 23 de octubre, el ciclo finaliza con 'García Lorca ante el drama barroco', de la mano de Emilio Peral, de la Universidad Complutense de Madrid (en 'https://ucordoba.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ucordoba/meeting/download/1b95e3c5539646df99f84f1f25796d33?siteurl=ucordoba&MTID=m41c1a4ae769a4d7ca14abbca2d771dd1').

Acerca de los conferenciantes cabe destacar que Nuria Morgado, nacida en Barcelona y afincada en Nueva York, es una de las voces más dinámicas y visionarias de los estudios hispánicos contemporáneos. Catedrática en la City University de Nueva York, se ha consolidado como investigadora, conferencista, crítica literaria y editora con una mirada filosófica que atraviesa y renueva las fronteras de los estudios culturales, comparativos e interdisciplinarios.

Por su parte, Amelia de Paz, de la Universidad Complutense de Madrid, es filóloga y estudiosa de la poesía de Góngora, con preferencia por los enfoques históricos y ecdóticos. Ha dedicado trabajos al contexto en que se produjo la poesía gongorina y a su cronología y transmisión, así como a desmentir varios lugares comunes del gongorismo. La editorial Renacimiento de Sevilla acaba de reunir en volumen algunos de esos estudios ('Una idea de Góngora', 2025).

Por último, Emilio Peral, catedrático en el departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid y vicedecano de Cultura, Relaciones Institucionales y Biblioteca de la Facultad de Filología de dicha universidad, ha sido investigador principal de tres proyectos I+D y es director del grupo de investigación 'Literatura y cultura de la Guerra Civil'. Además, es autor de más de más de 40 libros, entre monografías, ediciones críticas y volúmenes coordinados.