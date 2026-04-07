El Seminario Julio Anguita reúne en Córdoba a periodistas para abordar los retos de informar en zonas de conflicto

Cartel del Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflictos Julio Anguita Parrado. - UCO

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto 'Julio Anguita Parrado' ha reunido este martes en la Universidad de Córdoba (UCO) a destacados periodistas para analizar los retos de informar en contextos donde el acceso a las fuentes es limitado, la información debe sortear la censura o la propaganda y la labor profesional conlleva riesgos personales.

El seminario, que se desarrollará hasta el próximo viernes, fue inaugurado en el edificio Pedro López de Alba por la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles; el director del encuentro, Gervasio Sánchez; y el director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO, Manuel Torres.

Torres ha destacado la importancia de "tomar conciencia de lo limitada que es la relación de la sociedad con el contexto que le rodea" y ha animado a los asistentes a aprovechar las jornadas para adoptar una mentalidad abierta y un espíritu reflexivo. Por su parte, Gervasio Sánchez ha subrayado la relevancia de contar con el testimonio de periodistas especializados que acerquen la realidad del mundo y ayuden a la sociedad a estar mejor informada.

En la misma línea, Marta Siles ha remarcado el carácter consolidado del seminario, calificándolo como "un espacio de reflexión y aprendizaje que pone en valor el periodismo valiente, riguroso y comprometido".

El programa ha arrancado esta tarde con dos conferencias protagonizadas por las periodistas Ronna Rísquez y Catalina Gómez, quienes han relatado en primera persona sus experiencias profesionales en Venezuela e Irán, dos contextos muy distintos pero atravesados por un entorno de incertidumbre social e informativa.

Rísquez, periodista de investigación venezolana exiliada en España, publicó en 2023 un libro sobre el Tren de Aragua, una organización criminal de Venezuela. Durante una conferencia moderada por la vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Edith Cocheram, la periodista, en su charla 'Las batallas del periodismo', ha analizado los desafíos de ejercer la profesión en entornos de alta presión, marcados por el crimen organizado y la violencia estructural.

Rísquez ha valorado la situación actual de Venezuela como "un país en el que los periodistas nos preparamos para librar una nueva batalla, en la que el reto sigue siendo el mismo: conseguir la democracia bajo estas nuevas condiciones". Aunque "ya no está el dictador", ha destacado que "ahora nos gobiernan sus viejos aliados, tutelados a distancia por un autoritario extranjero".

La periodista ha subrayado que durante las últimas décadas Venezuela ha vivido una forma de guerra "no convencional", con indicadores comparables a los de países en conflicto armado: "miles de presos políticos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, niños desnutridos, escuelas cerradas, periodistas perseguidos y más de 400 medios de comunicación clausurados".

Por su parte, Catalina Gómez, quien este martes ha recibido el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, ha compartido a través de videoconferencia sus experiencias cubriendo la actualidad en Irán, uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico actual.

En su ponencia, titulada 'Las guerras ya no necesitan de los periodistas', la informadora, residente en Teherán, ha narrado sus vivencias desde un escenario marcado por restricciones informativas, limitaciones de acceso a las fuentes y conflicto bélico en primera línea.

Asimi8smo, la corresponsal ha explicado algunos de los factores económicos, tecnológicos y sociales que dificultan a los periodistas "contar las historias que habría que contar", especialmente en contextos bélicos donde la labor informativa se vuelve cada vez más compleja. En este sentido, Catalina Gómez ha cuestionado el término "periodista de guerra", subrayando que cubrir conflictos bélicos no implica estar solo en el frente, sino también comprender lo que ocurre en las sociedades afectadas y palpar la realidad sobre el terreno.

FOTOPERIODISMO, MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN INSTITUTOS

El programa continuará hasta el próximo viernes con actividades en distintos formatos. En concreto, este miércoles, la jornada estará dedicada al fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria.

La fotoperiodista Sandra Balsells, referente del fotoperiodismo documental con experiencia en conflictos internacionales, analizará a partir de las 18,00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea y reflexionará sobre cómo el fotoperiodismo comprometido, especialmente "en un mundo saturado de imágenes y engaños visuales", sigue siendo un lenguaje poderoso para documentar el momento histórico actual.

A las 19,30 horas, la jornada se completará con la mesa redonda 'Vida, una visión peculiar sobre la guerra', en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez --especializado en la cobertura de conflictos armados y sus consecuencias humanas-- dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.

El jueves a las 19,00 horas, el periodista Ahmed Ettanji, presidente del colectivo Equipe Media, abordará las dificultades de ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental, un territorio con severas restricciones a la libertad de prensa y acceso a la información. Ettanji ha destacado que en su conferencia analizará "las dificultades que enfrentan los periodistas para informar en un contexto de ocupación y censura", explicando también cómo se documentan las vulneraciones de derechos humanos pese a estas limitaciones y el papel clave del periodismo ciudadano para romper el silencio informativo.

El seminario concluirá el viernes a las 20,00 horas con la inauguración de la exposición fotográfica 'Vida', de Gervasio Sánchez, en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí. La muestra, comisariada por Gerardo Mosquera, reúne 68 fotografías realizadas a lo largo de décadas en escenarios de guerra y posguerra, incluyendo instantáneas menos conocidas del autor. La exposición busca reivindicar a las víctimas de los conflictos bélicos y ofrecer una mirada compleja sobre las consecuencias de la violencia.

Paralelamente, el seminario mantendrá su vocación pedagógica con actividades en centros de secundaria, donde los conferenciantes compartirán sus experiencias con el alumnado. El programa se celebra en el marco del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, creado en 2007 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía para reconocer la labor informativa en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

El seminario está organizado por la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras.