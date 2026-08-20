El Seprona investiga a un cordobés por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo, que es especie protegida

1111571.1.260.149.20260820112143 El guacamayo rojo intervenido por la Guardia Civil que está al cuidado del Zoo de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el marco de actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un vecino de la provincia de Córdoba como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna, tras detectarse diversas irregularidades en la identificación legal de un ejemplar de guacamayo rojo (Ara chloropterus), que es una especie incluida en los Apéndices del Convenio Cites.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación tuvo su origen tras tener conocimiento el Seprona de que un ciudadano había encontrado un guacamayo rojo (Ara chloropterus) en una vivienda de su propiedad. Inmediatamente, una patrulla del Seprona se trasladó a la vivienda y, tras proceder a su captura, entregaron al guacamayo en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba, para su cuidado, mientras efectuaban gestiones para localizar a su propietario.

Durante la investigación, los agentes localizaron al propietario del espécimen, el cual carecía, tanto de la anilla cerrada de identificación, como del microchip que figuraba reflejado en la documentación aportada por quien manifestaba ser su propietario, circunstancia que impedía relacionar objetivamente el ave con la documentación presentada para acreditar su tenencia legal.

Con el fin de esclarecer los hechos, se realizaron numerosas gestiones de investigación, entre ellas el análisis de la cadena documental del ejemplar desde su nacimiento, consultas a registros administrativos, comprobaciones veterinarias, entrevistas con anteriores poseedores y la remisión de toda la documentación a la Oficina Central de Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Tifies) para su valoración técnica.

Como resultado de dichas actuaciones, el Seprona de Córdoba procedió a investigar al actual poseedor del ejemplar por la preseunta comisión de un delito contra la flora y la fauna, por la tenencia de especies protegidas contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

El ejemplar permanece depositado cautelarmente en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba, a disposición de la autoridad judicial, a la que ya ha remitido la Guardia Civil las diligencias instruidas, hasta que quede definitivamente esclarecida la situación legal del guacamayo.