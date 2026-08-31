La serie sísmica de Alhendín ya ha registrado 1.430 terremotos en Granada en 17 días, 122 sentidos por la población

Mapa actualizado de la serie sísmica de Alhendín a 31 de agosto de 2026, con 1.430 seísmos registrados desde el 14 de agosto. - IGN

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que ha tenido sus momentos más críticos con dos terremotos de magnitud Mw 4,8 los pasados días 15 y 18 de este mismo mes ya ha registrado hasta la fecha actual 1.430 seísmos, de los cuales 122 han sido sentidos por la población.

Así se desprende del informe actualizado de esta serie ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) este lunes y consultado por Europa Press, y que se hace público tras un fin de semana con un único seísmo de magnitud 2 o mayor, en concreto uno superficial con epicentro en Churriana de la Vega de las 8,57 horas del sábado 29 y de intensidad débil.

El informe del IGN detalla que desde las 00,00 horas del 14 de agosto se han registrado 1.430 eventos en la serie, en su mayoría de magnitud igual o menor a 2 y un total de doce de magnitud igual o mayor a 3, todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), de los cuales 122 han sido sentidos por la población.

Los terremotos de magnitud igual o mayor a Mw 3,5 de esta serie sísmica fueron el de 3,7 del viernes 14, día del comienzo, así como otros de 3,9, 4,0 y 4,2 que constituyen las mayores réplicas registradas entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de Mw 4,8 del martes 18 de agosto, que tuvo lugar a las 10,37 horas.

El IGN recuerda que estos terremotos están siendo ampliamente sentidos por la población y desde el día 14 el Instituto Geográfico Nacional ha recibido más de 21.760 cuestionarios a través de su página web y aplicación móvil. Los dos mayores terremotos de Mw 4,8 fueron sentidos en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid.

Respecto a aquellos fuertes y graves terremotos, la intensidad máxima observada en ambos es de V-VI (fuerte-levemente dañiño) en poblaciones de Granada. Los daños y efectos producidos por estos terremotos siguen siendo revisados por el personal de la Red Sísmica, por el IGN señala que los valores de intensidad se irán actualizando a medida que se recabe más información.

De la información de los Tensores Momento Sísmico (TMS), el IGN deduce que esta serie sísmica de Alhendín se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y las de Belicena-Alhendín y Santa Fe al oeste, "todas de tipo normal con buzamiento de alto ángulo".