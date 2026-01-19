El Servicio 112 Andalucía insta a los viajeros de los trenes de Adamuz que están a salvo a que lo publiquen en sus redes

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha instado a los viajeros de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) que se encuentren a salvo que publiquen su estado de salud a través de redes sociales o del estado de WhatsApp.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), recogido por Europa Press, la Sala Coordinadora del 112 se ha dirigido a estas personas involucradas y han apuntado a que sus allegados se quedarán más tranquilos y se colapsará menos el teléfono 112 si aplican dicho consejo.

En concreto, han indicado que "para tranquilidad de tus familiares y amigos puede ser buena idea publicarlo en tus redes o estado de WhatsApp, tu gente se quedará tranquila y las líneas estarán libres para quien lo necesita".

Bajo este contexto, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.