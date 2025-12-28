Servicio de Emergencias de la Diputación de Granada coordina actuaciones ante las alertas meteorológicas en la provincia. - DIPUTACIÓN GRANADA

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de la Diputación de Granada ha mantenido activado el Puesto de Mando en el Parque de Bomberos de Guadix --desde donde se ha realizado un seguimiento continuo de la evolución de los avisos meteorológicos por alerta amarilla y naranja registrados en distintos puntos de la provincia-- con actuaciones en Sierra Nevada y en varias carreteras provinciales afectadas en los municipios de Los Guájares y Lújar.

Según ha detallado la Diputación provincial en una nota, el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, junto al diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han visitado las zonas afectadas, supervisando sobre el terreno los daños registrados y el desarrollo de las actuaciones realizadas.

En este sentido, Martos ha señalado que "desde el primer momento se activaron todos los recursos necesarios para dar una respuesta rápida y eficaz a las incidencias provocadas por este episodio de meteorología adversa, priorizando siempre la seguridad de las personas y la coordinación entre los distintos servicios implicados".

Además, el diputado ha añadido que "seguimos pendientes de cualquier incidencia que pueda surgir en la provincia, manteniendo la coordinación permanente entre todos los servicios de emergencias y con todos los parques de bomberos activos y preparados para intervenir de forma inmediata allí donde sea necesario".

Asimismo, los Bomberos de la Diputación de Granada, con base en el Parque de Sierra Nevada, han llevado a cabo labores de retirada de nieve en carreteras, permitiendo garantizar el acceso y la salida de los vehículos y mantener la seguridad vial en una zona especialmente afectada por las precipitaciones y las bajas temperaturas.

En concreto, en el municipio de Los Guájares, los servicios de emergencia han intervenido en un desprendimiento en una carretera provincial, provocado por el colapso parcial de una escollera, "actuando de manera inmediata para asegurar la zona y evitar riesgos para los usuarios de la vía".

Asimismo, en una carretera provincial del término municipal de Lújar, la circulación se ha visto parcialmente afectada debido a la caída de un árbol de grandes dimensiones y una terrera. En este punto, los Bomberos de la Diputación de Granada, en coordinación con el servicio de conservación de carreteras, han actuado de forma inmediata para retirar los obstáculos y restablecer el tráfico con las máximas garantías de seguridad.

En esta línea, efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial, en colaboración con el Servicio de Montaña de la Guardia Civil, continúan participando en la búsqueda de un joven que fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, en Obéilar, mientras practicaba deporte.

Por último, la Diputación de Granada ha insistido a la ciudadanía en la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de meteorología adversa y seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia.