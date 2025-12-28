Diez municipios granadinos costeros mantienen activo planes de emergencia a causa de las lluvias

Archivo - Imagen de archivo de la Sala Coordinadora del 112 en Granada. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de municipios granadinos situados en la costa han activado sus planes de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), según han declarado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

En concreto, las diez localidades sujetas a estos planes de emergencias son Motril, Los Guájares, Gualchos, Polopos, Torrenueva Costa, Albuñol, Sorvilán, Salobreña y Almuñécar.

En contexto, la comarca de la costa granadina ha estado bajo aviso naranja este domingo hasta aproximadamente las 15,00 horas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una alerta que ya ha sido desactivada.

En cambio, el nivel naranja se mantiene activo en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez y en el Levante almeriense, donde se espera una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Así, el temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).