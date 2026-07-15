El Servicio de Vigilancia de Caminos de Campiña Sur de Córdoba se consolida con más de 100 incidencias hasta junio

Archivo - Personal del Servicio de Vigilancia de Caminos de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, junto al presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz (segundo por la dcha.) - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR - Archivo

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia de Caminos de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha comunicado a los organismos competentes más de un centenar de incidencias detectadas entre los meses de enero y junio de 2026, de las que casi la mitad de ellas se han registrado durante el pasado mes de junio, coincidiendo con el periodo de mayor actividad agrícola en la comarca.

Según informa la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha explicado que "este incremento responde, principalmente, al desarrollo de las labores agrícolas propias de esta época, cuando aumenta la actividad sobre parcelas y caminos rurales y, en consecuencia, también las actuaciones de vigilancia, ya que durante el último mes, las incidencias más habituales han estado relacionadas con plantaciones o vallados que no respetan la distancia mínima al camino, la obstrucción de cunetas, los daños ocasionados en los firmes por las labores agrícolas y el depósito incontrolado de residuos".

Ruz también ha querido poner en valor el carácter preventivo del servicio, destacando que "una parte importante de las incidencias detectadas se resuelven gracias al diálogo y a la labor de mediación que realizan los guardas rurales sobre el terreno y, en numerosas ocasiones, basta con informar al presunto responsable de la situación detectada para que esta sea corregida de manera voluntaria, evitando que el problema vaya a más y sin necesidad de recurrir a otras actuaciones administrativas".

El presidente de la entidad supramunicipal ha subrayado, además, la "buena acogida" que está teniendo este servicio entre agricultores, propietarios de fincas y usuarios habituales de los caminos rurales, ya que "cada vez existe una mayor colaboración y una mayor sensibilidad hacia la conservación de estas infraestructuras, porque los guardas rurales no solo realizan labores de vigilancia, sino también de información, asesoramiento y concienciación, generando confianza entre los usuarios y contribuyendo a prevenir nuevas incidencias".

Miguel Ruz ha destacado también el importante "efecto disuasorio que está teniendo la presencia continuada de los guardas rurales sobre la red de caminos", indicando que "la vigilancia permanente favorece el cumplimiento de la normativa y ayuda a evitar actuaciones que puedan deteriorar unos caminos que son fundamentales para la actividad agrícola, el acceso a las explotaciones y la movilidad en el medio rural".

En este contexto, ha explicado que "cuando una incidencia no puede resolverse mediante la colaboración voluntaria de las personas implicadas o se aprecian posibles incumplimientos de la normativa vigente, el Servicio de Vigilancia de Caminos traslada la correspondiente comunicación a los organismos competentes, que son los encargados de valorar los hechos y, en su caso, adoptar las medidas que procedan conforme a la legislación aplicable".

Con respecto a las actuaciones desarrolladas durante los primeros meses del año, la mayor parte de las incidencias estuvieron motivadas por el deterioro de la red de caminos rurales como consecuencia del intenso tren de borrascas y los fuertes temporales que afectaron a la comarca. Durante ese periodo, los esfuerzos del Servicio de Vigilancia se centraron principalmente en localizar daños que comprometían la seguridad vial y facilitar una rápida respuesta para garantizar la circulación por estas infraestructuras.