Sevilla.-La Algaba rinde homenaje a más de 750 mayores en el Día de Andalucía

La Algaba rinde homenaje a más de 750 mayores en el Día de Andalucía con su tradicional almuerzo en el auditorio municipal. - AYTO.DE LA ALGABA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de La Algaba ha celebrado el Día de Andalucía, que se conmemora este sábado, 28 de febrero, con un "multitudinario homenaje" a sus mayores. En este sentido, el Ayuntamiento ha ofrecido el tradicional almuerzo de convivencia a más de 750 vecinos y vecinas mayores de 65 años, "en un acto de reconocimiento a toda una vida de trabajo, esfuerzo y dedicación al municipio".

La celebración ha tenido lugar en la carpa instalada en el Auditorio Municipal - Plaza de Toros, donde se han congregado los asistentes en una jornada marcada por la convivencia y el ambiente festivo, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El equipo de gobierno municipal ha acompañado a los homenajeados durante el encuentro y el almuerzo ha contado, además, con la actuación de la artista María de la Colina, que ha puesto la nota musical a la jornada y "ha contribuido a crear un ambiente de celebración y alegría".

Desde el Consistorio se ha destacado que esta cita anual es una de las más esperadas por los mayores del municipio, al tiempo que se ha subrayado la importancia de reconocer públicamente "la aportación al desarrollo y la vida social de La Algaba de uno de los colectivos más representativos y activos de la localidad".