Más de 14.000 estudiantes se examinan de la PAU en los campus de la US y la UPO de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de estudiantes preparados para realizar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la primera jornada de la PEvAU, - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 14.000 estudiantes se examinan a desde este martes, 2 al jueves, 4 de junio, de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Sevilla, concretamente, 12.267 en los campus de la Universidad de Sevilla (US), Y 1.859 en el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

En cuanto a la US, un total de 12.267 alumnos se darán cita los días 2, 3 y 4 de junio en la US para realizar la PAU en su convocatoria ordinaria. De ellos, 2.697 se presentarán exclusivamente a la fase de admisión para subir nota. No obstante, estas cifras podrían variar levemente, a la espera de que concluya la validación de las matrículas condicionales pendientes de pago o de acreditar titulación.

Según ha precisado la institución académica en una nota, los estudiantes serán citados cada día a las 8,00 horas en las sedes correspondientes. Los exámenes se desarrollarán a partir de las 8,30 y hasta las 15,00 horas, con el primer descanso entre las 10,00 y las 11,00 y el segundo de las 12,30 a las 13,30 horas.

En concreto, las tardes del miércoles y el jueves se reservarán para los exámenes por incompatibilidad horaria. Cada estudiante deberá identificarse mostrando su DNI en formato físico, o en su defecto, el carné de conducir, el pasaporte o el NIE.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, se han habilitado 24 sedes, una menos que el año anterior. Esta disminución responde al restablecimiento del sistema de rotación de sedes en las comarcas de Arahal, Morón de la Frontera y Marchena. Para esta convocatoria se ha fijado la sede en el IES Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Del total, quince sedes estarán ubicadas en la ciudad de Sevilla, una de ellas para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Aneae), reforzando el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las nueve sedes restantes serán comarcales, distribuidas para evitar desplazamientos del alumnado.

En los días previos a la celebración de la PAU recibirán un correo electrónico con el enlace donde podrán consultar con su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (Uvus) el aula y puesto de examen asignado, al que deberán acceder directamente para realizar las pruebas. También podrán consultar las aulas y los planos de las Sedes de mayor dimensión (Centros universitarios).

Por eso, uno de los consejos elaborados desde la Universidad de Sevilla para los estudiantes matriculados en la PAU es revisar su correo en los días previos a la celebración de las pruebas para obtener esta información. Planificar el modo de llegar hasta su sede y comprobar el calendario de los exámenes son otras de las recomendaciones incluidas en este decálogo.

El alumnado matriculado en las pruebas se ha distribuido entre las diferentes sedes de examen en función del centro en el que ha cursado sus estudios previos de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior --a excepción de los estudiantes procedentes de traslados y Aneae--.

SEDES EN SEVILLA

Las sedes de Sevilla capital estarán ubicadas en Centros universitarios de los distintos Campus de la US. Así, en Reina Mercedes habrá seis sedes, dos en la ETS de Ingeniería Informática y una en cada uno de las siguientes centros, Facultad de Matemáticas, Facultad de Biología, ETS de Ingeniería de Edificación y ETS de Arquitectura.

En el Campus Central se ubicarán dos sedes, una en la Facultad de Filología y otra en la Facultad de Geografía e Historia. En el Campus de Ramón y Cajal / Pirotecnia, habrá cuatro sedes, dos ubicadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y una en cada uno de las siguientes Centros, Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias del Trabajo. En el Campus Cartuja se ubicará una sede en la ETS de Ingeniería y en el Campus Macarena una en la Facultad de Medicina y, por último, una sede en ETSI Agronómica.

Asimismo, las sedes comarcales estarán ubicadas en Marchena (IES Isidro de Arcenegui y Carmona), Carmona (IES Maese Rodrigo), Cazalla de la Sierra (IES El Carmen), Écija (IES Luis Vélez de Guevara), Lebrija (IES Virgen del Castillo), Lora del Río (IES Axati), Los Palacios y Villafranca (IES Al-Mudeyne), en Osuna, en su Centro Universitario y, en Espartinas (IES Lauretum).

En suma, el Tribunal único de la PAU en la US estará compuesto por más de 800 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores y vocales vigilantes, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, vocales de apoyo especialistas para la sede Aneae y vocales colaboradores de centros educativos de secundaria.

LA UPO

En la Pablo de Olavide se examinan un total de 1.859 estudiantes, 1.104 mujeres y 755 hombres, procedentes de 36 centros de Sevilla capital y provincia.

Según ha detallado la UPO en una nota de prensa, el jueves 11 de junio, a partir de las 10,00 horas, los y las estudiantes recibirán por SMS y por email las calificaciones obtenidas en las pruebas, que podrán también consultarse a través de los servicios personales en la web de la universidad.

En la convocatoria ordinaria de este año se han inscrito 1.376 estudiantes que realizarán en la UPO la fase de acceso junto a la de admisión; 422 harán únicamente los exámenes de admisión, al tener superada la de acceso, y 61 estudiantes se han inscrito únicamente para esta última. Para el desarrollo de las pruebas, se han habilitado tres sedes en los edificios del campus de la UPO.

La prueba comienza con los cuatro exámenes de la fase de acceso. Esta es obligatoria y versa sobre las capacidades y contenidos de tres asignaturas troncales más una materia específica obligatoria de segundo de bachillerato de la modalidad y vía cursada: Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Ciencias Generales o Latín II.

Además, durante el llamamiento del estudiantado para la realización de cada examen se admitirán únicamente medios de identificación físicos. Por su parte, el proceso de preinscripción, donde se realizará la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas, comprende entre el 11 y el 22 de junio.

PROTOCOLO CONTRA DISPOSITIVOS

Para esta convocatoria de la PAU en Andalucía, la principal novedad es el uso de detectores de radiofrecuencia. Se ha elaborado un protocolo conjunto de las Universidades Públicas de Andalucía para su uso a fin de detectar dispositivos electrónicos no autorizados durante la realización de las pruebas.

Con este fin, está previsto el uso de detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU para desarrollar barridos selectivos con el objetivo de detectar el uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba.

Asimismo, se considerará que una persona está copiando si se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles, relojes u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos, imágenes, vídeos o trasmisión de los mismos. Todos estos elementos deben estar totalmente apagados y fuera del alcance de quienes se están examinando.

Además, se han acordado nuevas medidas sobre los enunciados de los exámenes. Si el estudiante decide entregar el examen y abandonar el aula antes de la hora de finalización, no podrá llevarse el enunciado y deberá dejarlo sobre la mesa. Para conservar el enunciado, dispone de dos opciones, permanecer en su sitio y esperar sentado hasta que concluya oficialmente el tiempo del examen o abandonar el aula y regresar a buscarlo durante los quince minutos posteriores a la finalización del examen.