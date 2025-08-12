Sevilla registra la temperatura máxima andaluza y la segunda a nivel nacional este martes con 45,2 grados

Ciclista por las calles de Sevilla en plena ola de calor. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Tablada, en Sevilla, ha registrado este martes la temperatura más alta de Andalucía y la segunda más elevada de todo el país, en el marco de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España. En la capital hispalense se han alcanzado los 45,2 grados, tan solo tres décimas por debajo del valor más alto del día, registrado en Badajoz con 45,5 grados.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 45,2 grados ha sido registrada en la estación sevillana a las 16,20 horas. Además, otros seis puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

En la provincia de Huelva, El Granado ha alcanzado los 45,1 grados a las 16,30 horas, mientras que la localidad cordobesa de Montoro ha registrado en sus termómetros los 44,8ºC a las 17,40 horas. En Sevilla, Fuentes de Andalucía ha superado los 44,5 grados a las 16,30 horas, mientras que Carmona ha llegado a los 44,4 grados a las 17,10 horas.

Por su parte, el municipio sevillano de Morón de la Frontera ha alcanzado 44,4 grados a las 17,50 horas. Cerrando el ranking, la localidad onubense de Almonte el mercurio ha llegado ha rozar los 44,2 grados a las 17,40 horas.