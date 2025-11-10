Sevilla.-Sanz inicia las obras del nuevo parque infantil en Los Bermejales con más de 1.300 metros cuadrados

Obras del nuevo parque infantil en Los Bermejales, con más de 1.300 m2. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha comenzado las obras para la instalación de la nueva área de juegos singulares del Paseo de Europa, en Los Bermejales. Esta actuación forma parte del proyecto municipal para crear dos grandes áreas temáticas e inclusivas en la ciudad, con una inversión cercana a los 1,1 millones de euros.

Este nuevo parque infantil ocupará unos 1.300 metros cuadrados en la zona central del paseo, entre las calles Luxemburgo y Finlandia, respetando toda la arboleda existente. Se organizará en distintas áreas que representarán al menos tres grandes ciudades europeas, reflejando sus monumentos, colores y símbolos, informa en una nota de prensa.

Cada zona estará conectada con la siguiente, para crear una experiencia de juego "continua, estimulante y educativa". El área incorporará elementos de juego interactivos con conexión en línea que permitirán descargar actividades y desafíos cognitivos, así como un sistema de alimentación solar que garantizará su funcionamiento sostenible.

Los materiales empleados cumplirán los máximos estándares de seguridad, accesibilidad y durabilidad. En este sentido, el alcalde de Sevilla ha destacado que "estos nuevos juegos inclusivos dan un paso más en la apuesta del Ayuntamiento de que sea una ciudad de la infancia, con espacios seguros, sostenibles y pensados para que todos los niños y niñas puedan disfrutar juntos, sin exclusiones".

Sanz ha subrayado que "los parques infantiles deben ser lugares de convivencia, de igualdad y de aprendizaje. Este proyecto responde a ese modelo, integrando la accesibilidad física y sensorial con el juego creativo, la actividad física y la emoción", ha añadido el regidor.

De este modo, el carácter inclusivo de los nuevos juegos permitirá la participación de menores con diferentes capacidades. Así, se instalarán rampas, plataformas amplias, juegos a un solo nivel y recorridos accesibles, así como elementos que estimulen la vista, el oído y el tacto, favoreciendo la interacción entre todos los niños y niñas.

Además del Paseo de Europa, el proyecto contempla la instalación de otro gran área infantil singular en la plaza de la calle Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este --junto al CEIP Jacarandá--, que se ejecutará próximamente. Este segundo espacio, con una inversión de 518.233 euros se tematizará como un aeropuerto, con un gran avión de juego, torre de control, hangar y zonas que fomentarán la imaginación y el juego simbólico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa avanzando en la renovación y modernización de los parques infantiles de la ciudad, impulsando entornos que promueven la inclusión, la creatividad, la sostenibilidad y la convivencia familiar.