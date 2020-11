Sicilia (PSOE) señala la disposición del Gobierno con la ITI de Jaén, pero debe recoger "proyectos concretos"

JAÉN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE de Jaén Felipe Sicilia ha señalado la disposición del Gobierno para aportar 220 millones de euros a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia, si bien ha matizado que "un presupuesto no puede contemplar una partida genérica" con esta denominación, sino que debe "financiar proyectos concretos" que son los que hay que determinar.

Así lo ha indicado este miércoles en una comparecencia telemática y a preguntas de los periodistas sobre la ausencia en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021 de partidas en el marco del citado programa que se nutre de fondos europeos.

Ha afirmado que los socialistas siempre han sido "muy claros" con esta iniciativa, la pidieron a través de la Diputación jiennense y el entonces Ejecutivo del PP "se negó". De este modo, siguieron "trabajando en ella" y el Gobierno socialista "ha dicho claramente que está dispuesto a trabajar con esa ITI", mediante 220 millones de aportación estatal.

"Pero también hemos sido muy claros en decir cuál es el procedimiento. Y es que un presupuesto no puede contemplar una partida genérica que se denomine ITI, tiene que financiar proyectos concretos porque, además, vienen con financiación europea", ha manifestado.

En este sentido, Sicilia ha aludido a "una serie de proyectos que tienen que estar consensuados con la Junta de Andalucía". Según ha añadido, "tiene que ser la Administración autonómica quien impulse y diga qué proyectos son prioritarios", de modo que, "una vez que se determine los proyectos concretos, esos proyectos podrán contemplarse en el presupuesto" del Estado.

"No puede haber una partida genérica denominada ITI de Jaén. ¿Por qué? Porque no puede ser. De hecho lo hemos visto con otras ITI similares, como la de Cádiz. No aparece en ningún presupuesto una denominación que diga ITI para la provincia de Cádiz. Lo que aparecen son proyectos concretos que se financian bajo ese marco de ITI, que el Gobierno está dispuesto a poder asumir con esos 220 millones", ha indicado.

Por otra parte, el diputado jiennense se ha referido a la aportación de la Junta de Andalucía, que ya ha aprobado un primer paquete de proyectos que suman 90 millones de euros. A su juicio, toma "el pelo" al "contemplar proyectos, ya no solo que estaban previstos", sino "que estaban incuso terminados, como algunas depuradoras".

"Con total descaro incluyeron este tipo de inversión en la ITI para intentar contabilizar presupuestariamente diferentes proyectos, aunque estuvieran redactados, terminados, planificados, en plena obra...", ha dicho no sin considerar que el objetivo "es tratar de pintar una inversión que es totalmente falsa".