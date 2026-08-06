Archivo - Sierra Nevada abre el telecabina Borreguiles para el eclipse solar parcial y para dos noches de Perseidas - CETURSA - Archivo

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada pondrá en marcha el telecabina Borreguiles el 11 y 12 de agosto para facilitar la observación de las Perseidas y el eclipse parcial de sol en el área de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud en la que será una semana de gran actividad astronómica en la estación de esquí y montaña de Granada.

Según han informado en un comunicado, durante la jornada del martes 11 de agosto, el remonte, tras finalizar su horario diurno habitual de verano, reabrirá a las 21,00 horas y permanecerá operativo hasta las 1,45 horas para el desarrollo de todos los programas vinculados a la observación del fenómeno de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, desde Borreguiles.

El miércoles 12 de agosto, la actividad del telecabina y de programas astronómicas será prácticamente ininterrumpida desde la mañana a la madrugada. Así, el remonte permanecerá operativo desde las 9,30 horas hasta las 1,45 horas, si bien se requerirán tiques para diferentes actividades.

El tique de cabina del 12 de agosto podrá usar en distintos tramos horarios. Así, el tique ordinario podrá ser adquirido momento cualquier otro día (online o cajeros) hasta las 18,00 horas, hora de la última subida. Durante la jornada el tique podrá usarse indistintamente para las rutas de senderismo y montaña y/o permanecer en Borreguiles para observación libre del eclipse.

Desde la estación recomiendan la salida de Borreguiles a Pradollano a partir de las 21,00 horas para preparar la zona para la posterior observación de Las Perseidas.

De otra parte, el tique Perseidas se vende indisolublemente unido al denominado Paquete Básico Perseidas y sólo puede ser usado entre las 21,00 y las 1,45 horas.

Los programas de observación astronómica de las dos jornadas de Perseidas y del Eclipse Parcial de Sol pueden ser adquiridos en la tienda online de Sierra Nevada https://centrocomercio.sierranevada.es/perseidas2026

Desde la estación también informan de que, aunque las plazas del programa especial ya están agotadas, se podrá acceder a Borreguiles con tique de telecabina para observación libre. Se podrán adquirir gafas homologadas en la tienda de Sierra Nevada en la galería Borreguiles.

En cuanto a los programas Perseidas, están a la venta para todos los programas en la tienda online de Sierra Nevada: paquete básico, paquete familiar y paquete adulto.

Durante el resto de la semana, la estación de esquí y montaña también tiene otras actividades relacionadas con el cielo de Sierra Nevada: Atardecer en el Veleta (15 agosto), Descubre el cielo de Sierra Nevada (15 de agosto), Visita diurna al Observatorio (15 de agosto) y Amanecer en el Veleta (16 de agosto).