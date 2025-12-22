Sierra Nevada abre todas sus zonas por Navidad con nuevas pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna

Sierra Nevada - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha abierto todas sus zonas de cara a la Navidad tras las últimas nevadas, incorporando pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a los más de 30 centímetros de nieve nueva acumulada en todas las áreas. Ofrece ya más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en el arranque navideño de los cuatro últimos años.

La nevada registrada este pasado domingo ha dejado "acumulaciones muy significativas en paravientos y ventisqueros naturales", según ha informado Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Andalucía, en una nota este lunes. Todo el desnivel esquiable, los 1.200 metros que separan la (casi) cumbre del Veleta de Pradollano está ya operativo.

El trabajo de los servicios de Montaña de Cetursa Sierra Nevada ha permitido una amplia apertura de pistas y remontes durante la jornada de este lunes 22 con la incorporación de nuevos recorridos inéditos esta temporada. La estación dispone ahora de pistas en todas las zonas; a las áreas de Borreguiles, Veleta y Río, se suman ahora Loma de Dílar, Laguna de las Yeguas y Cauchiles (con recorridos parciales).

Para la jornada de este martes 23, Sierra Nevada prepara ya más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en vispera de Navidad de las cuatro últimas temporadas. La estación ha establecido el riesgo tres (sobre cinco) de avalancha debido a las acumulaciones de nieve que esta lunes han propiciado aludes en la zona de la Laguna (lo que frenó hoy su apertura) y en valle de San Juan.

El departamento de Nieve Producida, por su parte, ha reanudado la generación de nieve en las pistas más próximas a la urbanización de Pradollano a fin de completar recorridos en la parte baja del domino esquiable. Durante la jornada de este lunes, la estación ha puesto en servicio más de 40 kilómetros esquiables y ha posibilitado el esquí, por primera vez en la campaña 2025/26. Los espesores de nieve --de calidad polvo-- fluctúan ahora entre los 45 y los 80 centímetros de nieve.

Simultáneamente, Sierra Nevada ha cerrado ya la programación para la Navidad con actividades para todos los públicos, especialmente el familiar. Así, Papa Noel aparecerá por las pistas de la estación (23 y 24 de diciembre), un mercadillo navideño ofrecerá productos tradicionales en la plaza de Andalucía (del 26 al 29 de diciembre), el cine infantil amenizará las tardes de los niños (2, 3 y 4 de enero) y los Reyes Magos desplegarán su magia por la pista de El Río (5 enero).

Algunos mejores músicos de pop rock, música electrónica y de baile de Sierra Nevada actuarán en la terraza chillo out de Borreguiles (27, 28 y 29 de diciembre; 2 y 3 de enero).

Con todo, el acto más relevante de la Navidad en Sierra Nevada será la retransmisión, por primera vez en la historia de la estación, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía por Canal Sur Televisión.