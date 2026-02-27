Sierra Nevada espera cifras de ocupación de hasta un 90 por ciento en el fin de semana del 28F

Archivo - La estación invernal de Sierra Nevada, en imagen de archivo - CETURSA - Archivo

MONACHIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, prevé una ocupación de entre 70 y 90 por ciento en sus alojamientos en este fin de semana del Día de Andalucía, una de las citas más importantes de la temporada para la economía del recinto invernal.

Son cifras que varían dependiendo del negocio, según las fuentes consultadas por Europa Press en la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, que ha agradecido este viernes en una nota de prensa la rápida actuación en la estabilización de la calzada de acceso a la estación en el kilómetro 31 por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Ha mostrado de este modo su agradecimiento a la Junta así como a la empresa adjudicataria de la licitación de las obras por el trabajo realizado, que ha posibilitado que este viernes se haya reabierto en la carretera de acceso a Pradollano (A-395 R1) un carril de circulación para el paso exclusivo de vehículos ligeros a la estación de esquí.

La actuación desarrollada, tras el cierre preventivo de este tramo por motivos de seguridad, ha sido clave, según los empresarios, para "garantizar la integridad de usuarios, trabajadores y empresas que desarrollan su actividad en la estación de esquí y montaña".

"La complejidad técnica de los trabajos y su carácter urgente han requerido una respuesta coordinada y eficaz, que hoy empieza a dar sus frutos con la reapertura a la circulación", han añadido desde la asociación, que ha valorado "la importancia estratégica de esta intervención".

Los empresarios vienen defendiendo este invierno que "Sierra Nevada no es únicamente un destino turístico; es un ecosistema empresarial y laboral que depende de la seguridad, la accesibilidad y la planificación eficaz de sus infraestructuras".

Por ello, actuaciones como la realizada en el kilómetro 31 "refuerzan la confianza de empresarios, trabajadores y visitantes en la capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante situaciones imprevistas".

En los últimos días, por otro lado, el empresariado ha criticado que "la actual estrategia de comercialización, basada en la venta de paquetes cerrados a través de mayoristas y agencias, está impulsando un volumen de público que nada tiene que ver con el cliente esquiador que históricamente ha sido y sigue siendo el motor económico de Sierra Nevada y por supuesto de su sector empresarial".

Por último, este viernes la Junta ha anunciado que la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada prevé prolongar hasta el 3 de mayo la temporada invernal 2025/26, una semana más de lo previsto, si las condiciones meteorológicas permiten conservar la gran cantidad de nieve acumulada por los temporales de febrero en zonas medias y altas del dominio esquiable.