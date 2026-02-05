Sierra Nevada prolonga cierre a este viernes por los efectos de las lluvias en las pistas

Estación de esquí de Sierra Nevada - CETURSA-SIERRA NEVADA

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, permanecerá cerrada este viernes, en la que será la tercera jornada consecutiva sin apertura de pistas, para facilitar las tareas de mantenimiento tras los desperfectos que ha dejado en la superficie esquiable el fuerte episodio de lluvias registrado en las últimas 24 horas.

Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado seis jornadas, incluida la de este jueves, con previsión de "fuertes precipitaciones, nula visibilidad y vientos huracanados". La de este vienes será así el séptimo cierre en once días.

La precipitaciones de agua y nieve han acumulado en torno a 200 litros por metro cuadrado produciendo diversas incidencias y daños en distintas zonas de la estación de Sierra Nevada, según ha detallado en su web la empresa pública que gestiona este recinto invernal, Cetursa, consultada por Europa Press. Entre las principales afecciones detectadas destacan los daños en la pista El Río.

Han sido provocados por una lengua de agua y barro desde poco antes de su confluencia con la pista Loma de Dílar hasta Pradollano. Hay además presencia de charcos de agua en varios puntos de Borreguiles y en estaciones inferiores de remontes, como las de los telesillas Veleta y Emile Allais. También destaca Cetursa las "grandes acumulaciones de nieve en la mitad superior del dominio esquiable".

Se trabaja también en tareas de mantenimiento por la afectación por agua en el complejo Mirlo Blanco de Pradollano, con, además, el "registro de al menos tres avalanchas en las zonas del Ascensor", y de las pistas Trampolín y Visera. Las medidas preventivas adoptadas previamente por el Departamento de Pistas y Máquinas --como la instalación de cordones y trincheras de nieve-- han permitido "canalizar el agua hacia arroyos y barrancos, reduciendo significativamente los daños en el área esquiable".

Una vez evacuada el agua acumulada en la pista El Río y otros puntos afectados, los equipos de maquinaria de Sierra Nevada iniciarán los trabajos de reparación y acondicionamiento del dominio esquiable. Así las cosas, por motivos de seguridad y para facilitar estas labores, la estación de esquí y montaña permanecerá cerrada este viernes.

La estación, a través del parte de nieve diario y de sus redes sociales, irá informando sobre la evolución de los trabajos de acondicionamiento y las previsiones meteorológicas de cara a una eventual apertura durante el próximo fin de semana, han detallado desde Cetursa.