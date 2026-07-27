Siete de cada diez andaluces han usado alguna vez la inteligencia artificial y la consideran bastante útil, según Centra

Inteligencia Artificial - Europa Press

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 69,9 por ciento de los andaluces ha utilizado alguna vez una herramienta de inteligencia artificial (IA), principalmente ChatGPT (45,6%), Gemini (32,8%) y Copilot (7,5%).

Así se recoge en el nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Entre los usos más comunes, el 24,3% la utiliza para su trabajo o actividad profesional; el 17%, para consultas personales o consejos de la vida cotidiana, y el 13,1%, para estudios o formación. A ocho de cada diez que la han usado (79,9%) les resulta bastante o muy útil.

Entre quienes utilizan la inteligencia artificial, la frecuencia de uso es elevada: el 63,6% la usa un mínimo de varias veces por semana. De este porcentaje, el 19,7% lo hace todos o casi todos los días y otro porcentaje similar, el 20,6%, varias veces al día. Quienes no la usan indican que es por desconocimiento (24,1%) o porque no la consideran necesaria para su vida cotidiana (21,9%).

Aunque más de la mitad de la población consultada cree que la inteligencia artificial puede favorecer la desinformación (56,3%), en una escala de 0 a 10, el nivel de fiabilidad otorgado a las respuestas que ofrece es superior a 6 puntos.

En relación con temas importantes como la salud, por ejemplo, el 31,3% utiliza la inteligencia artificial como apoyo, pero no para tomar decisiones sin supervisión profesional. Otro 23,2% confía en sus respuestas, pero asegura verificarlas en otras fuentes.

La inteligencia artificial sería plenamente confiable si contara con el respaldo y la regulación de la Unión Europea, en opinión del 41,9% de los encuestados, o no dependiera exclusivamente de empresas privadas, según el 13,9%.

De cara a los próximos años, el 45,8% considera que la inteligencia artificial tendrá un efecto bastante o muy positivo en la vida de las personas, frente al 29% que opina lo contrario. En relación con el empleo, más de la mitad de los encuestados cree que generará nuevas modalidades, mientras que el 38,6% piensa que eliminará puestos de trabajo.