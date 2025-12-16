Siete detenidos en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba y municipios

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha registrado un total de nueve inmuebles en Córdoba capital y en las localidades cordobesas de Moriles y Navas del Selpillar, en la macrooperación contra el tráfico de drogas desplegada desde primeras horas de la mañana de este martes en distintos puntos de la ciudad y municipios de la provincia de Córdoba, incluso de Sevilla, como Badolatosa.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el operativo con unos 150 agentes de la Benemérita ha intervenido una importante cantidad de hachís, pendiente de cuantificar y dinero entre otros efectos. La operación continúa abierta, afecta a varias provincias y se prevén más detenciones.

En concreto, están interviniendo unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Grupo Rural de Seguridad y Servicio Cinológico con perros adiestrados, así como el servicio aéreo con drones.