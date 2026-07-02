Siete medios aéreos y 63 efectivos terrestres combaten un incendio forestal declarado en Dehesas de Guadix (Granada)

Incendio declarado en el paraje del embalse del Negratín. - INFOCA

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado a las 18,53 horas de este jueves en el paraje del embalse del Negratín, en el término municipal de Dehesas de Guadix (Granada), hasta donde se han desplazado siete medios aéreos y 63 efectivos terrestres.

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción en su perfil oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press, en la zona operan un helicóptero pesado, dos semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación.

En cuanto al dispositivo terrestre, trabajan sobre el terreno hasta 63 efectivos, junto con una unidad médica y una autobomba, con el objetivo de estabilizar el incendio.