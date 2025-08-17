Sigue en investigación el origen del incendio que hace un año arrasó casi 800 hectáreas en Andújar (Jaén)

Archivo - Miembros del Plan Infoca del incendio forestal de Andújar (Jaén) en el puesto de mando avanzado/Archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio que en agosto de 2024 arrasó cerca de 800 hectáreas en la Sierra de Andújar (Jaén). Desde Fiscalía se ha indicado a Europa Press que se ha solicitado prorrogar la investigación con el objetivo de poder determinar la causas y los posibles responsables si así se determinara.

El fuego comenzó el 18 de agosto de 2024 cerca del embalse de El Encinarejo y se dio por extinguido el día 27 con un balance de 797 hectáreas afectadas, de las que 530,44 son forestales --345,19 arboladas y 185,25 de matorral-- y 256,44 de pasto, siendo las restantes de uso agrícola y urbano.

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ya indicó en octubre de 2024 que se había remitido el siniestro al ámbito judicial para conocer el origen y "posibles responsables" de este incendio, una vez que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Plan Infoca no había determinado las causas del fuego.

Según dijo en aquel momento Estrella, es "el juez o el fiscal el que tiene que practicar las diligencias probatorias que entiendan necesarias para tener una conclusión".

En la actualidad, un año después del incendio se sigue practicando pruebas por parte de la Guardia Civil para intentar esclarecer las causas de este incendio. El punto de inicio está localizado en una finca de la Sierra de Andújar, pero ahora falta por determinar cómo y por qué comenzó a arder.

Este año han sido también varios los incendios que se han registrado en la Sierra de Andújar en lo que va de verano. El pasado 3 de julio se daba por extinguido el incendio declarado el 1 de julio en la zona de El Encinarejo y casusado por un rayo latente. En este siniestro fueron 50 las hectáreas afectadas. Previamente, el 30 de junio, una tormenta eléctrica arrasaba cinco hectáreas de pasto en la zona conocida como barranco de El Encinarejo.

A estos se suman otros dos más en junio que fueron de escasa entidad, según recoge la Agencia de Emergencias de Andalucía, en el apartado de su web destinada a los incendios forestales y donde se registran los siniestros en las ocho provincias andaluzas. El último incendio registrado en Andújar ha sido el pasado 13 de agosto, todos de pequeña entidad.