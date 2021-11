Sindicato Médico Andaluz acusa al consejero del ramo de mostrar "la más absoluta desconsideración con los facultativos"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha afirmado este miércoles que el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha vuelto a mostrar "una absoluta desconsideración con los facultativos andaluces con afirmaciones que distan mucho de ser ciertas y que ocultan datos muy relevantes".

Ante las declaraciones vertidas por Aguirre el pasado 13 de noviembre al periódico Córdoba Hoy en donde afirmaba que "la productividad (CRP) se está pagando en tiempo y forma, que el año pasado se pagó el 100 por 100 y que este año se está adecuando la misma a lo que viene en los presupuestos de 2021", el SMA ha subrayado que "la realidad es otra muy distinta con respecto al CRP y que no podemos permitir que la opinión pública en general y nuestros compañeros en particular asuman como buenas estas palabras".

Según el sindicato, el pasado año dejo de abonarse aproximadamente un 15 por ciento de lo presupuestado. "Una cifra corroborada en mesa sectorial por la propia directora general de Personal y el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS)". "Aunque no podemos aportar las actas porque esta administración lleva más de un año de retraso y no nos facilita las actas de las reuniones, estas afirmaciones han sido recogidas y comunicadas por todas las organizaciones sindicales presentes en dichas mesas", han subrayado.

"Pero es que, además, en ningún momento se planteó pagar el 100 por 100 del CRP que viene fijado en la resolución de retribuciones del SAS tal como era la reivindicación de nuestra organización, sino que se evaluó a la baja a aquellos profesionales que habían estado luchando contra la pandemia y esto produjo que las retribuciones en este concepto bajaran con respecto a años anteriores", han matizado.

Desde el SMA han explicado que de esta retribución a la baja "solo se pagó el 85 por ciento". Es decir, "ni siquiera se abonó en su totalidad el montante resultante de una evaluación indigna". Asimismo, los representantes de los facultativos andaluces han aclarado que tampoco se llevaron a cabo las reuniones previas, recogidas en la normativa, para informar a las organizaciones sindicales de los resultados colectivos e individuales, ni se nos facilitaron los listados de abono del CRP como es preceptivo con carácter previo a su inclusión en nómina.

En este sentido y en relación al presente ejercicio, el SMA ha indicado que también se ha comunicado a nuestra organización y al resto de organizaciones sindicales que aún falta por pagar aproximadamente un diez por ciento de lo que correspondería una vez hecha la evaluación. "Una evaluación que sigue siendo absolutamente denigrante para nuestro colectivo, ya que en muchos casos califica con no más de un seis sobre diez a quienes llevan años luchando contra la Covid-19 con una implicación y dedicación por encima de su estricta responsabilidad profesional".

Así, el SMA ha matizado que los facultativos andaluces "ni siquiera eran conocedores de los objetivos por los que iban a ser evaluados y los pocos que los conocían tuvieron que dejarlos a un lado para dedicar sus esfuerzos exclusivamente a la Covid-19".

Por todos estos motivos, han dicho, "las declaraciones del consejero son absolutamente humillantes para los facultativos, son incorrectas y no responden a la realidad, además de contradecir informaciones previas de sus directivos de confianza".

"También falta a la verdad el consejero cuando afirma que estamos en la equiparación salarial". "Hasta ahora solo se ha incrementado el precio de la hora de guardia y ni siquiera se ha alcanzado la media que existía en el año 2019 en el territorio nacional".

El SMA ha querido recalcar que "el consejero sí acierta cuando dice que el 100 por 100 de los médicos contratados en Atención Primaria van a renovar pero no dice que solo son 415 y que este número no es suficiente para cubrir las vacantes existentes".

En relación a las citas, el consejero ha afirmado que "si en los 14 días no hay cita, el programa te comunica que serás atendido por un profesional sanitario en tu centro de salud". "No dice que ese profesional no será un médico o pediatra, sino que será atendido por otras categorías profesionales. No sabemos si fue un olvido del consejero o si es que no quiere dar esta información a la población".

Para los facultativos andaluces "están siendo mal tratados y mal considerados, se nos evalúa a la baja y sobre objetivos desconocidos o incumplibles en tiempo de pandemia, se nos recortan las retribuciones en concepto de CRP, nuestros pacientes siguen con grandes demoras para que podamos atenderlos y ahora en algunos casos son derivados a otras categorías, invadiendo nuestras competencias".

Con todo esto, han destacado, "tenemos que soportar que nuestro consejero haga declaraciones como las comentadas que presentan una realidad paralela e irreal". "Si quiere de verdad agradecer a los facultativos el esfuerzo realizado que nos pague lo que nos deben, que respete nuestro trabajo, que contrate más médicos o, al menos, que no nos ofenda con este tipo de declaraciones", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.