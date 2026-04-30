El Sindicato Médico Andaluz advierte del "riesgo" de que el conflicto por el Estatuto Marco del Gobierno se cronifique

Archivo - Manifestación del SMA contra el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha valorado este jueves como "un éxito rotundo" la tercera convocatoria de huelga médica convocada en Andalucía en 2026 contra el Estatuto Marco del Gobierno de España; una semana ésta última que "ha vuelto a demostrar la unidad, la firmeza y la determinación del colectivo médico y facultativo en defensa de unas condiciones laborales dignas y de un Estatuto propio". "No aceptaremos soluciones cosméticas ni imposiciones que ignoren la realidad de la profesión".

En una nota de prensa, el SMA ha vuelto a reclamar al Ministerio de Sanidad y al Gobierno central "una negociación específica, transparente y efectiva, con voluntad real de acuerdo". "La huelga no es el problema. La huelga es la respuesta a un problema que la ministra de Sanidad, Mónica García, no es capaz de afrontar y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debe resolver".

En esta línea, la central sindical médica advierte de que de no haber una negociación y una solución "real", habrá movilizaciones "el tiempo que sea necesario". El SMA ha recordado que las reivindicaciones del colectivo "no son privilegios, sino condiciones imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria segura, estable y de calidad para la ciudadanía". El Sindicato Médico Andaluz ha avisado de que no renunciará a "defender la dignidad profesional de los médicos y facultativos".