El Sindicato Médico Andaluz critica el plan de verano del SAS porque "discrimina y maltrata" a los facultativos

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SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado este viernes que el plan de contrataciones del SAS para las vacaciones "discrimina y maltrata" al colectivo médico frente al grupo A2 (enfermeras fundamentalmente), donde se prevé contratar "siete veces más personal" que en el grupo A1 (médicos en su mayoría).

"Esta diferencia de trato --argumenta el SMA en una nota-- no se debe a la ausencia de médicos en la bolsa de empleo, dado que no hablamos de contrataciones realizadas sino previstas. Además, los médicos nunca hemos sido sustituidos en verano en la misma proporción que otros profesionales, ni siquiera cuando había paro médico".

El sindicato médico ha lamentado que el SAS "resuelva las vacaciones de los médicos por medio de la autocobertura: si se va la mitad del servicio, la otra mitad trabaja el doble y punto". A los sustitutos, ha explicado, se les asignan condiciones de trabajo "tan poco atractivas que ni siquiera cuando había paro se cubrían todas las ofertas". Este verano, avisa, "habrá pueblos en la costa con más de 100.000 habitantes atendidos por un solo médico. A lo sumo dos, si hay suerte".

"Hay que ofrecer a los médicos mejores condiciones de trabajo que los atraigan y fidelicen a la sanidad pública. Las administraciones sanitarias deben reconocer la singularidad de la profesión médica", ha puntualizado el SMA, para que el plan de verano es "una prueba más de que las condiciones de trabajo de l olectivo son singulares, aunque nadie salvo nosotros lo quiera ver. Poner remedio a esta ceguera selectiva no será fácil, porque no obedece a déficits funcionales, sino a intereses espurios. Los sindicatos de clase seguirán defendiendo las mesas generales de negociación y los estatutos comunes a todo el personal porque les interesa".