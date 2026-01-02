Sindicato Médico asegura que la Inspección de Trabajo obliga al SAS a reevaluar riesgos psicosociales de médicos

Archivo - Un profesional médico, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba (Smacor) ha asegurado este viernes que "la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un requerimiento formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que complete y finalice de manera adecuada la evaluación de riesgos psicosociales del colectivo médico del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir".

Así lo ha indicado el sindicato en una nota en la que ha detallado que esto ha ocurrido "tras la denuncia presentada por este sindicato por la sobrecarga asistencial que sufren los facultativos de Atención Primaria y Urgencias y tras haber solicitado por escrito y en varias ocasiones desde este Sindicato la evaluación de riesgos psicosociales en el colectivo médico en los últimos dos años".

De este modo, han continuado, "la Inspección constata que, aunque el SAS había iniciado una evaluación mediante cuestionarios, la participación obtenida no fue representativa, por lo que los resultados no pueden considerarse suficientes ni válidos. En consecuencia, el organismo inspector concluye que no existe actualmente una evaluación psicosocial eficaz para el colectivo médico, tal y como exige la legislación en prevención de riesgos laborales", han señalado desde el sindicato.

Por este motivo, "la Inspección ha requerido al SAS que, en un plazo máximo de tres meses (que finaliza a principios de marzo), lleve a cabo una evaluación de riesgos psicosociales específica para los médicos, que incluya entrevistas individuales y análisis cualitativos, garantizando la representatividad real del colectivo y permitiendo identificar de forma adecuada los factores de riesgo que afectan a su salud laboral".

En este contexto, el sindicato médico ha recalcado que "el requerimiento recuerda, además, la obligación legal de consultar previamente a los delegados de Prevención, reforzando el papel de la representación sindical en todo el proceso y evitando que estas evaluaciones se realicen de forma unilateral o meramente formal de cara a las medidas a adoptar para limitar estos riesgos".

Así pues, desde el Sindicato Médico de Córdoba han valorado este requerimiento como "un respaldo institucional a la denuncia presentada, ya que reconoce que la evaluación psicosocial existente es insuficiente y obliga a la Administración a afrontar de manera real y no superficial los riesgos derivados de la sobrecarga asistencial, la presión asistencial y la organización del trabajo médico".

Asimismo, el sindicato ha subrayado que "los riesgos psicosociales no evaluados ni corregidos tienen consecuencias directas sobre la salud de los profesionales y sobre la calidad de la atención sanitaria que recibe la población, y advierte de que vigilará estrechamente el cumplimiento del requerimiento dentro del plazo fijado por la Inspección de Trabajo".

Para concluir, el Sindicato Médico de Córdoba ha afirmado que continuará "utilizando todas las vías legales, sindicales e institucionales a su alcance para defender la salud laboral de los médicos y exigir condiciones de trabajo seguras, dignas y compatibles con una asistencia sanitaria de calidad".