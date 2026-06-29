El Sindicato Médico de Córdoba critica que en Lucena hay un puesto de Pediatría sin cubrir "desde 2021"

Archivo - Una pediatra ausculta a un bebé, en una imagen de archivo. - ZUKOVIC/ ISTOCK - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Córdoba ha lamentado este lunes que "la desidia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) perjudica a la población lucentina", pues, "desde 2021 hay un puesto de Pediatría Comunitaria de los asignados por el SAS sin cubrir" en Lucena (Córdoba), en concreto "en el Centro de Salud de Lucena II, y estamos en 2026".

Además, esta situación se produce, según ha referido el citado sindicato en una nota, cuando "la población pediátrica de Lucena no ha sufrido una merma importante en cifras", ya que "la población total de Lucena supera los 43.000 habitantes" y "existen alrededor de 6.500 menores de 14 años", por lo que, según el baremo de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la ciudad lucentina "debería disponer de al menos siete cupos de Pediatría, preferentemente cubiertos por especialistas en Pediatría, y sin embargo el SAS sólo contempla seis y, además, mantiene uno sin cubrir desde 2021".

Para el sindicato, "el ahorro es claro", pero "la población lo sufre", pues "la asistencia pediátrica es deficitaria y tiene que ser asumida por el resto de profesionales o por médicos de Familia", lo que supone "menor tiempo disponible por consulta, mayor dificultad para realizar actividades preventivas y de seguimiento, y un aumento de la presión asistencial".

En cambio, "la cobertura de la vacante y la creación de un séptimo cupo permitiría adecuar la ratio de población infantil por profesional, mejorar la accesibilidad y continuidad asistencial, reforzar los programas de promoción de la salud infantil, el seguimiento de enfermedades crónicas, y anticiparse a las necesidades futuras de la población".

El Sindicato Médico de Córdoba ha asegurado que "esta merma asistencial ha sido puesta en conocimiento, en reiteradas ocasiones, de la Subdirección Médica del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba", sin que hasta ahora "se haya solucionado, y ya van cinco años así", y "esto se une a la ya tradicional costumbre del SAS de no contratar personal para sustituir las vacaciones y permisos de los médicos, por lo que la situación en verano se complica particularmente".