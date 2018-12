El sindicato USIE critica que el nuevo director andaluz de Alta Inspección de Educación no pertenezca al cuerpo

Publicado 13/12/2018 15:11:20 CET

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USIE-Andalucía ha reaccionado a la propuesta de nombramiento como nuevo director del Área de Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno en Andalucía a un profesor titular de la Universidad de Sevilla criticando que este puesto no sea cubierto por una persona que pertenezca al Cuerpo de Inspectores.

En una nota, USIE-A ha puesto de manifiesto la "incoherencia" del actual marco normativo, que permite que la Alta Inspección de Educación del Estado en las distintas comunidades autónomas no sea ejercida por inspectores de educación.

Dicha "contradicción", que en la Alta Inspección no haya inspectores de educación --funcionarios de carrera que ya son autoridad pública en el ejercicio de sus funciones--, "deteriora el servicio que se presta a los ciudadanos y va en detrimento de los estándares de calidad que las administraciones tienen la obligación de desarrollar".

Entre las competencias encomendadas a la Alta Inspección de Educación se encuentran, según lo regulado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación, comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo, comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo de acuerdo con el ordenamiento estatal, comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes, velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en materia de educación y verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado.

Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa para garantizar el cumplimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza y la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.

"En definitiva, funciones muy importantes para homologar y vertebrar el sistema educativo a fin de que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y obligaciones en materia de educación. Pues bien, no parece razonable que para realizar funciones de inspección no se cuente con el rigor de ninguno de los 258 inspectores de educación que actualmente forman la plantilla del sistema educativo andaluz", ha lamentado la central sindical.

Son, recuerda, profesionales que diariamente visitan los centros de educación, realizan funciones de control y supervisión normativa, asesoramiento técnico y evaluación del desempeño de docentes y directivos de todas las enseñanzas no universitarias y que, por lo tanto, conocen "perfectamente" el funcionamiento del sistema educativo.

Se pregunta, pues, USIE si "no hay ningún profesional de la inspección de educación en toda Andalucía cualificado para ejercer la Alta Inspección", recordando su reivindicación de hace años de "ir más allá y replantear el modelo actual, bastante limitado y obsoleto".

"Necesitamos que la Alta Inspección esté dotada de inspectores, un personal cualificado que haya tenido que aprobar unas oposiciones, ejerza sus funciones en comisión de servicios y no dependa del Gobierno de turno: de este modo se conseguiría cierta independencia profesional. Se hace necesario modificar totalmente la Alta Inspección, pues no tiene sentido una Alta Inspección en la que no hay inspectores y que solo cuenta con una plantilla ridícula en cada comunidad autónoma", concluye.