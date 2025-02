Los sindicatos achacan las agresiones a sanitarios a la "deficiente gestión" y el SAS defiende las medidas adoptadas

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Cientos" de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocados por Satse, CSIF, CCOO y UGT se han concentrado este jueves en centros de salud de las ocho provincias andaluzas para condenar las agresiones que sufren y concienciar a los usuarios de que "la deficiente gestión política es la verdadera responsable del deterioro de la sanidad pública, no los trabajadores". Para los sindicatos, "las agresiones son injustificables y, a menudo, constituyen un delito".

Así lo han manifestado las centrales sindicales en una nota de prensa conjunta. A estas concentraciones, la Consejería de Salud y Consumo ha reiterado su condena a "cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones".

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado los datos correspondientes a 2024 que reflejan un aumento de las agresiones a sanitarios del 19%. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

El SAS ha recordado que hay varias medidas puestas en marcha para frenar las agresiones. Medidas que están "dando buenos resultados" y a las que se sumará un observatorio de agresiones a los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, cuyo proyecto de decreto está en marcha y del que ha finalizado el trámite de información pública. "Actualmente, se está procediendo a la elaboración del informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos", aclaran desde el SAS.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones al personal sanitario. Pese a todo esto, los sindicatos han recordado este jueves en las protestas que "la falta de personal, las dificultades para obtener citas, las largas listas de espera y las demoras en la atención están creando un ambiente en los centros sanitarios donde los profesionales se convierten en víctimas de la ira de los usuarios".

Las centrales sindicales responsabilizan a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la crisis de la sanidad pública debido a su "abandono, deterioro e inacción" para ejecutar las medidas necesarias, empezando por el cumplimiento de los acuerdos como el de Atención Primaria que beneficiarían a los ciudadanos. Los sindicatos "entienden la frustración" de la población por los "problemas de recursos" en la sanidad pública, pero insisten en que "esto nunca justifica las agresiones hacia los profesionales, quienes no son responsables de la situación y están haciendo todo lo posible para mantener la calidad de la atención".

En cualquier caso, han demandado a Salud que "continúe implantando medidas de seguridad, preventivas y disuasorias necesarias para evitar en todo lo posible las agresiones a los profesionales y que, en caso de consumarse, asegurar que el profesional agredido es atendido y apoyado en todo momento".