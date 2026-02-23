Sindicatos advierten que mujeres "trabajan casi dos meses gratis" y piden "reformas estructurales" en igualdad salarial

la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López (c), junto al secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín (d). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, los sindicatos de CCOO y UGT en Andalucía se han concentrado este lunes, ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), donde ha advertido de que las mujeres sevillanas perciben, de media, 5.822 euros menos al año que los hombres, lo que sitúa la brecha en un 31%. Así, esto supone trabajar "casi dos meses gratis", por lo que han reclamado "reformas estructurales" en materia de igualdad salarial.

Por su parte, UGT ha criticado la persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres durante la concentración, al tiempo que el secretario general del sindicato, Oskar Martín, ha asegurado que la diferencia retributiva actual supone "un auténtico robo a las mujeres trabajadoras".

"Estamos hablando de dos meses en los que una mujer trabaja gratis para cobrar lo mismo que un hombre", ha señalado Martín, quien ha preguntado públicamente "por qué el valor del trabajo de una mujer tiene que ser inferior".

El dirigente sindical ha destacado que la reducción progresiva de la brecha salarial en los últimos años está directamente relacionada con la subida del Salario Mínimo Interprofesional y con el trabajo desarrollado por los sindicatos en la negociación colectiva.

"Detrás de cada avance para reducir la brecha salarial hay un sindicalista luchando para acabar con esa discriminación", ha afirmado.

No obstante, ha advertido de que la desigualdad persiste debido a factores estructurales del mercado laboral andaluz, como la concentración de mujeres en sectores más precarizados y peor remunerados, la parcialidad, la conciliación y las dificultades para avanzar profesionalmente por la existencia de techos de cristal y una falta real de corresponsabilidad.

Martín ha alertado además sobre los nuevos riesgos derivados de la digitalización y la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

En este sentido, ha reclamado control y vigilancia sobre los algoritmos para evitar que reproduzcan o multipliquen discriminaciones de género.

"Si no controlamos cómo se aplican esos algoritmos, las desigualdades pueden multiplicarse", ha advertido.

Durante su intervención, el secretario general de UGT Andalucía ha sido contundente al afirmar que "la brecha salarial no es un accidente, es un fallo del sistema democrático", insistiendo en que "no se puede dejar fuera de la igualdad real a la mitad de la población".

UGT Andalucía ha reiterado su compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres y con la defensa de un modelo social basado en la justicia, la equidad y la protección de los servicios públicos.

"El sindicalismo de clase seguirá luchando para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, los mismos salarios y el mismo reconocimiento laboral", ha concluido Oskar Martín.

Por su parte, desde CCOO-A han reclamado "un plan integral estatal de cuidados y una corresponsabilidad real para evitar que las mujeres más jóvenes hereden la discriminación salarial que persiste en la actualidad", tal y como ha subrayado la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado.

En este sentido, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha hecho referencia a los asesinatos machistas ocurridos en la comunidad en lo que va de año, ante lo que ha añadido que "si acabamos con la brecha salarial, mejoramos los salarios, y las mujeres tenemos independencia económica, podemos tener también más libertad para dejar atrás a nuestros agresores".

Por ello, ha asegurado, "si tenemos políticas públicas que nos ayuden, nos protejan, y permitan coeducación, también permite dejar atrás la violencia de género y la violencia vicaria". "Creo que en el día de la brecha salarial no podríamos tampoco dejar pasar esa reivindicación", ha concluido.