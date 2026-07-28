Sindicatos alertan de que la subida del paro en el segundo trimestre "evidencia fragilidad estructural"

Archivo - Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del SEPE de Chiclana de la Frontera (Cádiz)- PP DE CHICLANA - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y CCOO en Andalucía han alertado de que los datos de la Encuesta de Población Activo (EPA) correspondientes al segundo trimestre ponen de manifiesto que el mercado laboral andaluz "continúa mostrando una preocupante fragilidad estructural, incapaz de consolidar un crecimiento sostenido del empleo incluso en uno de los períodos tradicionalmente más favorables del año como es el inicio de la temporada de verano".

Así, desde CSIF han subrayado que aunque entre abril y junio se crearon 63.300 puestos de trabajo en Andalucía, el número de personas desempleadas aumentó en 5.400, situándose actualmente en 627.000. Se trata de un comportamiento que contrasta con la evolución del conjunto del país, donde el paro descendió de forma significativa.

"Ni siquiera un trimestre tradicionalmente favorable para el empleo, gracias al turismo y los servicios, ha sido capaz de reducir el desempleo en Andalucía. Este comportamiento evidencia la excesiva dependencia de la estacionalidad y la necesidad de impulsar un modelo más diversificado, capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año", ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Para CSIF, estos datos reflejan que Andalucía continúa dependiendo en exceso de sectores marcados por la temporalidad y la estacionalidad, lo que impide consolidar un mercado laboral estable. "Andalucía no pude seguir conformándose con crear empleo condicionado por campañas concretas mientras mantiene una de las tasas de paro más elevadas de España. Necesitamos un cambio de modelo que permita generar puestos de trabajo estables, de calidad y con perspectiva de futuro", ha advertido Girela.

En este sentido, el sindicato ha reclamado a la Junta de Andalucía una apuesta decidida para reforzar el empleo público. La mejora de los servicios públicos requiere incrementar las plantillas en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la Administración General y el resto de los servicios públicos, donde persisten importantes déficits de personal que repercuten tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

"Que Andalucía cuente con unos servicios públicos fuertes no puede depender de los ajustes presupuestarios de cada ejercicio. Ahora que la Junta empieza a trabajar en las cuentas de 2027, reclamamos al Ejecutivo andaluz que sitúe el empleo público como prioridad. Las administraciones tienen que dejar de considerar el empleo público como un gasto y asumir que es una inversión imprescindible. Reforzar las plantillas también contribuye a crear empleo estable y a dinamizar la economía", ha apostillado Girela.

Asimismo, el sindicato ha reclamado una estrategia para impulsar sectores capaces de generar empleo a largo plazo y de alto valor añadido, como la industria, la innovación, las nuevas tecnologías o las energías renovables.

De igual manera, CSIF ha mostrado su preocupación la realidad social que reflejan otros indicadores de la EPA. En Andalucía, el 8,62% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, un porcentaje superior al registrado hace un año. "Detrás de las cifras hay miles de familias que continúan afrontando serias dificultades económicas y cuya situación exige respuestas y políticas eficaces por parte de las administraciones", ha lamentado Girela.

Por otro lado, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha lamentado el aumento del desempleo en la comunidad andaluza en el segundo trimestre del año, como recoge el dato de la Encuesta de Población Activa, mientras baja en el resto del país. "Es incomprensible que Andalucía se descuelgue de esa manera de la tendencia positiva de España, donde el paro ha descendido en ese mismo periodo".

Para la dirigente, esta situación requiere de una actuación inmediata del Gobierno andaluz, a al que ha exigido un plan de industrialización real y bien financiado, un plan de choque urgente contra el desempleo juvenil con salarios dignos, y más recursos para la Inspección de Trabajo.

Además, Gallardo ha aseverado que la temporalidad también se ha incrementado en Andalucía. "Nuestra tierra no puede depender de un empleo de usar y tirar y la temporalidad se está enquistando por la irresponsabilidad del empresariado andaluz".

Sobre esta cuestión, la responsable sindical ha explicado que "estamos ante un paro de larga duración que ronda el 40%, contratos a tiempo parcial forzoso porque la gente no los quiere, horas extras sin pagar y una precariedad que castiga especialmente a las mujeres y a la juventud".