Sindicatos celebran el descenso del paro pero advierten de un "aumento de la temporalidad"

Archivo - Imagen de archivo de la oficina de Empleo de Chipiona. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO en Andalucía han valorado positivamente los datos del paro publicados este martes correspondientes al mes de febrero en la región, al tiempo que han advertido de un "aumento de la temporalidad", y han señalado que ven reducida la contratación "de manera importante", por lo que han reclamado al Gobierno andaluz "que apueste por el empleo de calidad".

En este sentido, desde UGT han señalado que, pese a valorar positivamente dicho descenso, "tenemos que ser cautos si tenemos en cuenta que la contratación ha descendido" ya que, sobre todo, esta bajada del paro no se ha dado por igual en el conjunto de colectivos y personas "con especiales dificultades en el seno de nuestro mercado laboral".

En términos de salarios, desde el sindicato han reclamado que el nuevo incremento del SMI "sirva de motor de arrastre para elevar los incrementos salariales pactados en convenio". En este sentido, no sólo es fundamental que se definan en relación a la evolución del IPC, sino también a otros gastos fundamentales como, por ejemplo, todos los relacionados con la vivienda o el pago de los suministros básicos, según ha resaltado UGT-A.

De igual forma, "es fundamental que todos los convenios colectivos incluyan cláusulas de revisión salarial, claras y eficaces, que salvaguarden el poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

Además, ha pedido una "profunda revisión de las cláusulas de compensación y absorción, que están ya afectando a miles de personas trabajadoras con salarios bajos, muy cercanos al SMI". "Es imprescindible encontrar una aplicación más justa y equitativa, de modo que nadie vea reducido su poder adquisitivo", ha asegurado UGT.

Por último, el sindicato ha solicitado "al conjunto de las Administraciones Públicas, medidas que nos ayuden a hacer frente a los efectos que sobre el mercado laboral tienen los cada vez más recientes desastres naturales, por ejemplo, las borrascas de las últimas semanas".

"Además, necesitamos trabajar, de manera coordinada y consensuada, en protocolos claros de actuación ante todas estas emergencias y dotar a todos estos servicios públicos de unas plantillas suficientes y de unas condiciones laborales dignas", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha valorado los datos del desempleo en Andalucía en el mes de febrero, pero ha señalado que "no solo es importante que descienda el paro si no que el empleo que se crea sea de calidad y, por ahora, esta sigue siendo la gran asignatura pendiente del modelo productivo andaluz".

En ese sentido, Gallardo ha explicado que el 60% de las contrataciones realizadas en febrero han sido temporales y que la tasa de desempleo en las mujeres supera el 61%.

"Las mujeres seguimos sufriendo mayor precariedad, alta temporalidad, parcialidad forzosa y una significativa diferencia salarial con respecto a los hombres", ha cuestionado.

Ante esa situación, la dirigente ha lanzado un mensaje al Gobierno andaluz, afirmando que "nos encontramos en un momento clave para decidir el futuro de nuestra tierra: o seguimos siendo un territorio precario dependiendo del turismo y de la estacionalidad de la agricultura o apostamos por decisiones valientes que coloquen el tejido industrial a la vanguardia".

En ese sentido, le ha reclamado una "apuesta decidida" del Ejecutivo andaluz por las Políticas Activas de Empleo que "dejen atrás la dependencia de sectores estacionales".

En lo que respecta al empresariado, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía ha sido contundente al exigir que la rentabilidad de las empresas revierta en los trabajadores y las trabajadoras: "Tenemos una economía que mantiene una evolución positiva y unos márgenes empresariales en niveles históricos, por tanto esto debe traducirse en mejores salarios, contratos más estables y mejoras en las medidas de protección a la población más vulnerable y a la disminución de la brecha de género".

De igual manera, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, han valorado de manera positiva que el paro en la comunidad haya bajado en 2.629 personas en el mes de febrero hasta las 588.474 personas desempleadas, pero ha alertado de la pérdida de empleo en "sectores esenciales como la sanidad".

En concreto, CSIF ha señalado que, según los datos de la Seguridad Social, el sector de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales registró 2.981 bajas el mes pasado, lo que supone "un varapalo para el frágil sistema sanitario con el que contamos, donde existe un déficit estructural de personal, tal y como se ha puesto de manifiesto recientemente un año más con las enfermedades propias del invierno. Incluso hablamos de contratos de apenas una semana".

Para CSIF, las políticas de la Junta de Andalucía en cuanto a empleo deben pasar por un refuerzo generalizado de los servicios públicos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

"Justo hoy que celebramos el Día del Empleado Público, desde CSIF reivindicamos unos servicios fuertes y con condiciones dignas para sus profesionales, que son quienes los sostienen. Por lo que tener que hablar de destrucción de empleo en el ámbito sanitario no es lo deseable", ha explicado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Asimismo, la Central Sindical ha emplazado a la Administración andaluza a impulsar medidas que atajen la estacionalidad y la temporalidad del empleo en la comunidad. De los 245.547 contratos realizados en Andalucía en febrero, el 57,1% fueron temporales y el 42,9%, indefinidos.

"Aunque haya meses en los que hablemos de descenso del paro, por todos es sabido, y así lo reflejan los datos, que el mercado laboral es dependiente en exceso de determinadas estaciones del año que van aparejadas al sector servicios", ha explicado Girela, quien ha reclamado una reformulación del modelo productivo andaluz con una apuesta por sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías.

"Andalucía debe tener un proyecto laboral a largo plazo que permita hablar de empleo estable y de calidad", ha añadido el presidente de CSIF-A. En cuanto a sexos, el 61,5% de las personas desempleadas son mujeres, mientras que el 38,5% son hombres.

"Precisamente a las puertas del 8M tenemos que seguir lamentando la diferencia abismal entre hombres y mujeres cuando hablamos de empleo. Las mujeres, una vez más, son las más perjudicadas con diferencia en el terreno laboral como en tantos otros de nuestra sociedad. Desde CSIF pedimos políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial", ha concluido Girela.